Der größte Hit Kylie Minogues ist vielleicht noch spritziger als ihr Elektropop-Song “Can’t Get You Out of My Head”: nur ein paar Jahre nach dem Launch ihres Getränke-Labels “Kylie” im Jahr 2020 sind ihre fruchtigen Rosés und Proseccos noch größere Bestseller geworden als ihre Musik. Das Debüt, ein italienischer Prosecco Rosé, sah mit der herzchengeprägten Flasche (die visuell derzeit auch gut als Barbie-Trinkbegleitung taugt) erstmal nach einem Riesenkater aus. Aber im Hintergrund stand von Anfang an der britische Experte Benchmark Drinks, der eine Reihe von Personality-Weinen im Portfolio hat, unter anderem auch das Getränk von „Sex and the City“-Star Sarah Jessica Parker.

Benchmark hat Kylie Minogue ganz ernsthaft und mit ernstzunehmendem Geschmack aufgebaut: Alle neun Kylie-Weine stammen von renommierten Weingütern aus Anbauregionen mit geschützter Herkunft. So auch besagter Prosecco mit Trauben, die in siebter Generation im italienischen Gambellara angebaut werden, oder der Rosé, der aus den Früchten der Reben der provenzalischen Terre du Midi erzeugt wird.

Entgegen dem äußeren Schein haben die Weine gleich mehrere renommierte Preise und erstaunlich hohe Bewertungen bei einschlägigen Gourmet-Führern geholt. Und das Versprechen der Marke, die Celebrity-Produkte zugänglichen Preisen – zwischen 15 bis 20 Euro – anzubieten, scheint aufgegangen zu sein: Mit acht Millionen verkauften Flaschen haben die Weinverkäufe Minogues Top-Single übertroffen, die weltweit fünf Millionen Mal verkauft wurde. Und das lohnt sich auch für den Pop-Star, der ganz ohne Investition in ein eigenes Weingut allein im vergangenen Jahr 13,5 Millionen Dollar damit verdient hat.

Alkohol, so scheint es, ist das neue Parfüm der Stars. Und damit ist Minogue in guter Gesellschaft: von (Ex-)Sportlern wie David Beckham, über Models wie die Delevingne-Schwestern und ganz ernsthaften Schauspieler wie Bill Murray bis hin zu Rappern wie Snoop Dogg (der auch als Foodie und Koch für seine Freundschaft mit Super-Gastgeberin Martha Stewart bekannt ist) sind viele Stars zu lukrativen Business-Konglomeraten mit Weinen und Spirituosen im Sortiment geworden; und die Liste wird immer länger.

So ist George Clooneys Casamigos Tequila, den er und seine Mitgründer bereits 2017 für 700 Millionen Dollar plus Profit-Optionen an den Konzern Diageo verkauft haben, im vergangenen Jahr eine der am schnellsten wachsenden Spirituosenmarken gewesen – trotz eines Preises von 500 Dollar pro Flasche.

Der Rosé-Krieg zwischen Brad Pitt und Angelina Jolie

In aller Munde ist dieser Tage aber vor allem Brad Pitt und Angelina Jolies Rosenkrieg, der zu einem Rosé-Krieg um das einstige Familiengut Chateau Miraval geworden ist. Als Brangelina das jahrhundertealte Weingut 2008 für 28,4 Millionen Dollar erwarben, war der Vorbesitzer ein leidlich erfolgreicher Winzer. Nachdem Pitt offenbar ganz ernsthaft den Weinbau für sich entdeckt und die Familie Perrin, Winzer mit fünf Generationen Erfahrung und dem Exzellenzstempel des Beaucastel Chateauneuf-du-Pape im Portfolio, an Bord geholt hat, ist das einstige Familiengut zu einem profitablen Unternehmen geworden. Der Rosé, der anfänglich noch unter dem Gütesiegel "Abgefüllt von Jolie-Pitt & Perrin” verkauft wurde, wird noch immer mit Brad Pitt vermarktet. Mittlerweile produziert das Gut über 500.000 Flaschen pro Jahr, die zwischen zwölf bis mehrere hunderte Euro gehandelt werden. Es zählt zu den begehrtesten provenzalischen Weingütern und hat den Ruf eines der besten Rosés überhaupt. Als Angelina Jolie im Zuge der Scheidung und des Rosé-Kriegs ihren Teil im vergangenen Jahr verkaufte, ging es nicht nur um nicht mehr ganz so rosige Erinnerungen, sondern auch um Devisen: Chateau Miraval war 2022 mit 164 Millionen Dollar bewertet – ein astronomischer Anstieg.

Mehr zum Thema 1/

Lukrativ ist die alkoholische Getränkeindustrie also. Kein Wunder, dass es mittlerweile mehrere hundert Angebote mit Star-Power gibt. Besonders beliebt sind neben Rosés und Champagner auch Gin, Tequila und Vodka. Aber hält der Name auch, was er verspricht? Man will doch glauben, dass es gut ist, wenn es einem Superstar mundet, denn schließlich sollte es um Geschmack und nicht (nur) um Namen gehen.

„Kylie” und “Chateau Miraval” munden überraschend gut als sommerliche Rosés. Kommerziell sind sie so erfolgreich, dass sie in fast jedem Flughafen-Shop verkauft werden. Vielversprechende Bewertungen hat auch der ein oder andere Whisky, etwa von Matthew McConaughey, ein Tequila von Dwayne „The Rock“ Johnson oder der Gin von Ryan Reynolds. Doch es sind zu viele, um sie alle zu probieren. Und, will man den Testern glauben, dann sind viele andere Hollywood pur: große Namen, viel Schein, manchmal ein bisschen Drama, und am Ende doch nur leere Versprechungen und geplatzte Träume.