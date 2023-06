Nein, hier geht’s nicht um einen Kriminalfall, wobei die Weinwelt da sicher auch einiges zu bieten hätte. „Leichen im Keller“ nennt Sternekoch Tim Raue die Weine, die er in seinem Lokal nicht verkauft kriegt.

Der Spruch ist nur eines der Highlights im Buch „Anleitung zum Weinsaufen“ von Sommelier Willi Schlögel und seinem Sidekick, dem Rapper Curly. Die beiden hosten seit gut zwei Jahren den Podcast „Terroir & Adiletten“, in dem sie mit Winzern, Weinliebhabern und Promis über Wein plaudern. Das Buch versammelt nun das geballte Weinwissen der beiden, ist randvoll mit Anekdoten und Nerd-Fakten und versteht sich als – ja, klar – Anleitung für Einsteiger.

Und die ist, wenn man über die etwas billig wirkende Millennial-Ästhetik des Buches hinwegsieht, ziemlich gelungen. Es gibt ein Glossar, dass von A, wie „Alte Reben“, bis Z, wie „Zusatzstoffe“, ziemlich viele Weinbegriffe einfach erklärt. Es gibt eine Anleitung für eine gelungene Weinverkostung zu Hause (den guten Wein als erstes ausschenken), Einblicke in die Arbeit als Winzerin (inklusive einer Art Uhr, was wann im Jahr zu tun ist) und jede Menge kleiner Augenöffner, worauf man bei Wein achten kann und sollte.

Die Botschaft ist klar: Weintrinken macht auch dann noch Spaß, wenn man sich mal ernsthaft mit Aromen und Geschmäckern auseinandersetzt und hat rein gar nichts mit dem Snobismus zu tun, der dem Ganzen gern zugeschrieben wird.

Der Coolness-Faktor spielt eine große Rolle

Willi Schlögel und Curly stehen exemplarisch für die Weintrinker aus der Millennial-Generation: dem Studentenalter längst entwachsen, in dem man zum gemeinsamen Kochen die Blanchet-Flasche mitbrachte, die man noch irgendwo hinten im Küchenregal gefunden hat. Millennials haben mittlerweile Jobs, Autos, Kinder, und die ersten von ihnen steuern auf die Midlife-Crisis zu (falls es sowas überhaupt noch gibt). Also das perfekte Alter, um sich mit Wein auseinanderzusetzen. Jetzt kann man sich auch mal eine etwas teurere Flasche gönnen und die ganzen Kulturtechniken aneignen, für die man in seinen Zwanzigern keine Zeit oder kein Geld hatte, oder die damals einfach uncool waren.

Der Coolness-Faktor spielt beim „Weinsaufen“ natürlich eine große Rolle, genauso wie der Spaßfaktor, nicht umsonst ist dieses Wort im Titel des Buches mit Millennial-Ironie gewählt. Aus dem gleichen Grund heißt ein erfolgreicher Wein Web-Shop auch „Geile Weine“ und deshalb knallt einem das Layout des Buchs auch so schön pastellig entgegen. Die Fotos sind mit viel Blitz und schrägem Horizont geschossen, als wären sie mal eben spontan nach drei Gläsern mit der Knipse entstanden.

Als waschechte Podcaster haben Willi Schlögel und Curly sich ein paar Gäste mit ins Buch geholt: Koch Tim Raue gewährt einen Blick hinter die Kulissen seines Restaurants und verrät, wie viel Planung eigentlich in einer Weinkarte steckt und wie man die eingangs erwähnten „Leichen im Keller“ vermeidet. Winzerin Caroline Diel erzählt in einem Interview, wie die Arbeit im Weinberg funktioniert. TV-Koch Roland Trettl hat ein Risotto-Rezept beigesteuert.

Und wenn es irgendwo um Millennials geht, dann ist auch die unvermeidliche Sophie Passmann nicht weit. Sie hat einen dieser typischen Sophie-Passmann-Texte beigesteuert, in denen irgendwas mal gar nicht so toll ist, wie es immer dargestellt wird, dieses Mal „das Saufen“, die Abende in Bars und diese Idee, dass man als Autorin sein Leben vor allem Marlboro-inhalierend und trinkend am Tresen verbringt – definitiv der verzichtbarste Einwurf. Der Frauenquote im Buch tut der Text immerhin gut.

Nach Gin und Kaffee kommt der Wein

Und Frauenquote ist ein gutes Stichwort, denn an „Anleitung zum Weinsaufen“ lässt sich gut ein Trend ablesen, der auch schon andere Getränkesparten ereilt hat: Millennial-Männer entdecken den Wein. Willi Schlögel mit Tattoos, getönter Brille und Adiletten und auch Curly verkörpern eine Männlichkeit irgendwo zwischen Deutschrap und Berlin Mitte.

Und der Wein – am Ende ist er doch nur wieder ein Statussymbol von vielen. Statt Brioni und Rolex sind es halt jetzt Adiletten und angesagte Streetwear-Labels, in denen die Dudes den Wein verkosten, so wie sie es zuletzt schon mit Gin und Kaffee gemacht haben. Beim Wein findet die hippe Barista-Kultur wieder zu ihrem Ursprung zurück: Männer, die Kennerschaft zum Statussymbol machen, die ihr Weinwissen flexen und ganz unsympathische Sätze sagen wie: „Für ‚gut‘ stehe ich nicht auf.“ Ganz so entspannt ist die „Weinsauferei“ dann eben doch nicht.

Aber vielleicht liegt das auch einfach im Wesen des Getränks. Eine Flasche Wein macht man doch vor allem für Gäste und Freunde auf, denen man was Gutes tun möchte und die man vielleicht insgeheim doch auch ein bisschen beeindrucken will. Die „Anleitung zum Weinsaufen“ ist trotz der etwas abgeschmackten, krachigen Ästhetik vor allem eine gelungene Anleitung, wie man ein guter Gastgeber ist, ohne Poser zu sein. Ironisch, denn ohne Gepose kommt das Buch dann doch nicht aus.

Aber es regt auch an, sich Gedanken darüber zu machen, was einem schmeckt und was nicht – und dann zu lernen, warum, woher die Aromen kommen und worauf man beim nächsten Weinkauf achten kann. Dafür muss man sich ja nicht gleich mit Winzern anfreunden, das geht auch prima mit dem Chardonnay von Rewe.