Faszination wilde Hefen : Vier ungezähmten Biere aus Belgien

Passt flämisches Rotbraunbier zur Schwarzwälder Kirschtorte, ein Triple-IPA zum Munster-Käse? Ein Gespräch über Brauhelden in der Provinz und die Faszination von Aromen, die an Scheune und Biotonne erinnern.

Welches Bier ist aus Ihrer Sicht besonders typisch für Belgien?

Uwe Ebbinghaus Redakteur im Feuilleton. Folgen Ich folge

Frank Geeraers: Da würde ich zu zuerst zu diesem Saison d’Épeautre greifen. Was ich daran mag: Es eignet sich zur Begleitung vieler Gerichte, weil es ein spezifisch ausvergorenes trockenes Bier ist. Die Brasserie de Blaugies, wasu der es stammt, liegt im wallonischen Hainaut/Hennegau, nicht weit von der Brasserie Dupont entfernt, die ebenfalls für ihr Saison-Bier berühmt ist. Blaugies ist eine echte Familienbrauerei, die regelmäßig Schlachtfeste in guter wallonischer Tradition veranstaltet. Schon aus diesem Grund muss dieses Bier zu vielem passen, auch zu rustikalen Patésorten. Wie es allein schon duftet! Von Weitem könnte man sagen, da kommt ein Lambic in die Nase, aber dann ist es doch etwas anderes. Das Saison Dupont ist ja schon seit längerem ein Geheimtipp für amerikanische Brauer. Ich finde: Dieser Stil hat viel Potential, auch für Deutschland.

Warum?

Der Stil bedient vieles von dem, was der deutsche Biertrinker kennt, er wirft es auf stimulierende Art zusammen, ohne abzuschrecken. So hat das Saison d’Épeautre die Bitterkeit und die Trockenheit vom Pils, es ist kaum süß, so etwas mögen die Deutschen. Es hat einen hohen Dinkelgehalt, erinnert dadurch etwas an ein rustikaleres, würziges Kristallweizen, es ist auch eine leichte Pfeffrigkeit wahrnehmbar. All das schreit nach einer Speisenbegleitung.

Der Duft ist regelrecht betörend.

Dieser Bierstil hat eigentlich nur seinen Namen gegen sich. „Saison“ ist ein sehr allgemeiner Begriff im Deutschen, er wird auf alles Mögliche bezogen, vom Spargel bis zum Wein. Aber auch in Belgien ist der Stil noch wenig bekannt. Erst durch die Inbesitznahme amerikanischer Craftbrauer ist er wieder in seine Heimat zurückgekehrt, als eine Art Eliteprodukt. Jetzt wird das Saison auch in den flämischen Regionen entdeckt, denn man kann es auch sehr gut zu fettem Fisch trinken. Außerdem ist günstig, dass es nicht zu viel Hopfen enthält. Man kann es also auch zum Kochen verwenden, viele belgische Köche geben gerne mal einen Schuss Bier in die Sauce. Nicht zuletzt eignet es sich hervorragend als Aperitif. Es macht unheimlich viel Lust auf den nächsten Schluck und belegt den Gaumen doch nicht so intensiv mit Hopfenbitter.

Welche Kreise hat dieses Bier international gezogen?

Blaugies ist auf die internationale Szene gesprungen, indem sie ein Collaboration-Bier mit der vielfach ausgezeichneten Hill Farmstead Brewery aus Vermont gemacht haben. Der Braumeister von Farmstead hat seinen Kollegen von Blaugies als seinen Lehrmeister bezeichnet. Das gemeinsame Bier heißt La Vermontoise – gebraut wurde es einmal in New England, einmal in Belgien, mit prägnantem amerikanischem Hopfen. Aber der überlebt interessanterweise nicht die rustikale Grundstruktur des Saison, die von der Hefe vorgegeben wird.

Das Bier passt sehr gut zum Gruyere, finde ich. Es ist ein sehr angenehmes, pilziges Umami-Aroma, das in der Kombination entsteht.

Das Aroma, das von der typisch belgischen Brettanomyces-Wildhefe kommt, bedarf, wie ich finde, eines breiteren Vokabulars als es in Deutschland bisher gebräuchlich ist. Die berühmte „Pferdedecke“ als Assoziation ist eigentlich ungenau – und wer weiß heute noch, wie die riecht, wer ist heute noch in der Nähe eines Stalls aufgewachsen? „Scheune“ als Assoziation leuchtet schon eher ein, aber dieses Wilde, das in Richtung Pilz und Umami gehen kann und gelegentlich auch mit einer leichten Säure auftritt, für dieses Spektrum fehlen die prägnanten Begriffe.