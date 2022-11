Weingut Alois Lageder : Wo Ochsen zwischen den Reben grasen

Das Weingut Alois Lageder in Südtirol ist jahrhundertealt und wirtschaftet fast autark. Die ältesten Reben der Region wachsen in seinen Weinbergen, wo in der kalten Jahreszeit Ochsen überwintern.

Angst, dass man im Weinberg im Sommer plötzlich einem Jungbullen gegenüber steht, muss man rund um Margreid in Südtirol nicht haben. Doch im Herbst, nach der Lese, wenn der einheimische Ochs von der Alm hinab ins Unterland getrieben wurde, grasen die Tiere den Winter über dann doch zwischen den Reben. Die Idee dahinter ist ganz einfach: Alexander Agethle braucht in seiner Vinschgauer Hofkäserei Englhorn keine Ochsen, er würde sie normalerweise in ausländische Mastbetriebe abgeben und damit viel zu früh der Massenfleischproduktion überlassen.

So aber können die Tiere in den Weinbergen überwintern, wo sie genügend Futter finden und niemandem zur Last fallen. Denn nicht nur die Weidesaison wird dadurch verlängert, was der Futterknappheit entgegenwirkt, die Tiere bringen auch Diversität in die Monokultur Weinberg, in der seither, dank des Dungs, andere Pflanzen und Kräuter wachsen und mehr Vögel und Insekten eingezogen sind.

In sechster Generation

Die Bullen wiederum können auf stattliche 800 Kilogramm heranwachsen, liefern am Ende mehr Fleisch, was wiederum – genauso wie der Käse von Agethle – in der Vineria und im Restaurant „Paradeis“ des Guts angeboten wird. „Wir wollen damit die alte Tradition der Transhumanz wieder aufleben lassen“, sagt Alois Clemens Lageder. Wanderweidewirtschaft also: Die Ochsen und mit ihnen Kühe und Schafe auch von anderen Bergbauern sind ganzjährig im Freien, sommers auf der Alm, winters im Weinberg

Das Weingut Alois Lageder hat sich auch auf seinen 55 Hektar Weinbergen schon seit 2004 der biologisch-dynamischen Landwirtschaft verschrieben. Wie alt das Weingut ist, weiß keiner genau zu sagen. Einige Gebäude stammen sicher aus dem 13., vielleicht sogar aus dem elften Jahrhundert. Der Hof jedenfalls wurde über die Jahrhunderte immer größer, die Besitzer immer reicher und auch adeliger.

1823 kam dann Johann Lageder aus dem Grödner Tal in die Gegend um Bozen, heute wird das Weingut in Margreid in sechster Generation von der Familie geführt. Seit 1934 gehört auch der Ansitz Löwengang dazu, berühmt vor allem durch den ersten Südtiroler Weißwein, den Alois Lageder in den Achtzigerjahren auf den internationalen Markt brachte, den Löwengang Chardonnay.

Einige der „roten“ Parzellen, Carmenère, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, sind hingegen wesentlich älter und wurden schon vor 140 Jahren angepflanzt, was sie zu den ältesten Reben und Weinbergen des Weinlands Südtirol macht. Man schmeckt es dem Wein an, der geprägt ist von den Dolomiten und auch den Porphyrplatten rund um Bozen.

Besonders frisch kommt der Müller Thurgau daher, der im Eisacktal in 1000 Meter Höhe wächst. Das Weingut wirtschaftet fast autark, das Brot wird selbst gebacken, Gemüse und Obst stammen täglich frisch vom Anwesen, zu dem auch noch ein Palast mit herrlichen Barocksälen zählt – darin werden Verkostungen abgehalten und Hochzeiten gefeiert.