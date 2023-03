Wissen, was drin ist? Gütesiegel sind oft eine Scheintransparenz, so Thilo Bode. Bild: Oliver Schwarzwald

Herr Bode, mein Einkaufskorb sieht meist so aus: möglichst unverarbei­tete Produkte, bestmöglich regional, viel pflanzlich, wenn’s geht, bio. Bisher dachte ich, dass ich damit relativ gesund einkaufe. Was meinen Sie?

Bei all diesen Lebensmitteln besteht doch eine erhebliche Intransparenz. Die Qualität kann man kaum oder überhaupt nicht beurteilen. Sei es beim Gemüse, wo wir nicht wissen, unter welchen Be­dingungen es angebaut wurde; dann die veganen Lebensmittel, die oft hoch verarbeitet sind und teils problematische Zu­satzstoffe haben. Bio hat zwar klare Vorteile: kein Mineraldünger, kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Aber biologische Lebensmittel können höchst unökologisch sein. Bei der Produktion eines Bio-Rindersteaks werden unter Umständen mehr Treibhausgase ausgestoßen als bei einem konventionellen, und bei verarbeiteten Biolebensmitteln ist die Kennzeichnung genauso intransparent wie bei Nicht-Bio. Es gibt wenig oder gar keine Möglichkeiten, der Nicht- und Fehlinformation auszu­weichen.

Zumindest bei verarbeiteten Lebensmitteln kann ich ja einfach das Kleingedruckte auf dem Etikett lesen.

Das ist eine Scheintransparenz. Selbst wenn Sie das alles lesen oder sich auf die Gütesiegel verlassen, kriegen Sie nicht alle Informationen, weil viele Sachen nicht deklariert werden müssen. Indus­trie und Regierung reden gern von Mündigkeit: Es liegt am einzelnen Verbraucher, der wird schon das Richtige auswählen. Mit meinem Buch wollte ich nachweisen, dass das eine Falle ist. So­lange die Gesetze Täuschung erlauben oder ihr Vorschub leisten, kann ich mich gar nicht informieren. Wenn ich mir einen Computer kaufe, kann ich mich im Laden informieren und mir das Mo­dell aussuchen, das ich mir leisten kann. Doch bei dem, was wir täglich zu uns nehmen, habe ich dieses Recht nicht als Verbraucher. Auch nach 20 Jahren Foodwatch macht mich das noch immer fassungslos. Das war der Anlass, warum ich das nach meinem Weggang von Foodwatch untersucht habe.

Wie sind Sie dabei vorgegangen?

Wir haben 17 Produktgruppen ausgewählt, die wir uns genauer angesehen haben. Natürlich musste ich jede Menge Experten befragen. Ich kenne mich mit Zusatzstoffen, Aromen und Gütesiegeln aus, allerdings nicht so im Detail. An­sonsten gehe ich sowieso jeden Tag in den Supermarkt und kaufe ein. Ich schaue mich um und stelle dumme Fragen. Das ist mein Hobby (lacht). Bei einem Biosupermarkt in meiner Nähe gibt’s zum Beispiel einen eigenen Metzger. Da habe ich dann mal gefragt: „Sa­gen Sie mal, bei Schwarzwälder Schinken, da muss das Fleisch ja nicht aus dem Schwarzwald kommen.“ Da sagt der Verkäufer: „Ja, ich weiß, aber bei Bioschinken ist das anders.“

Was vermutlich nicht stimmt?

Genau, stimmt nicht. Hat er mir aber nicht geglaubt.

Gab es etwas, das Sie selbst total überrascht hat?

Es gab in der Tat Sachen, die mich um­gehauen haben. Zum Beispiel der sogenannte Direktsaft, bei dem der Saft di­rekt aus den Früchten gepresst wird, ohne in Konzentrat umgewandelt zu werden. In der Realität schaut das oft so aus: Der Saft wird mit Wärme behandelt, unter Umständen auch tiefgefroren, dann werden die Aromen und Vitamine entzogen und nachträglich wieder zugesetzt, wobei die Re-Aromatisierung nicht deklariert werden muss. Wer weiß das schon? Ich hab’s nicht gewusst. Was mich auch er­schreckt hat, war die Sache mit den Ei­ern. „Mit dem Kauf dieser Eier unterstützen Sie unsere Landwirte“, hieß es auf dem Karton, und daneben stand eine deutsche Adresse. Und dann stammen die Eier aus den Niederlanden.





Wie kann das sein?

Das ist alles erlaubt. Heumilch zum Beispiel ist laut Lebensmittelgesetz eine „garantiert traditionelle Spezialität“. Das ist eine Definition nach dem Europarecht. Wenn Sie sich das genauer ansehen, stellen Sie fest, dass die Kuh auch mit Kraftfutter gefüttert werden darf. Und auf der Packung steht trotzdem: Unsere Kühe werden mit Heu gefüttert.