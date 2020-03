Der beste Schinken der Welt : Glückliche Schweine im Korkeichenwald

Es gibt kaum jemanden, der gleichzeitig hispanophil und italophil ist. Kaum jemand lernt Spanisch und nebenbei auch noch Italienisch, fast niemand fährt im Urlaub mal auf die eine Halbinsel und das nächste Mal auf die andere. Und wer den spanischen Fußball liebt, findet den italienischen scheußlich, was umgekehrt natürlich genauso gilt. Deswegen kann die Frage, woher der beste Schinken der Welt kommt, nur in Polemik enden. Denn es steht außer Zweifel, dass allein Spanien und Italien als Herkunftsländer zur Debatte stehen.

Ohne nationalistisch sein zu müssen, können wir alle anderen Kandidaten leichten Herzens aussortieren, weil sie zwar exzellent sein mögen, aber nicht an den Aromenpurismus der besten Schinken Spaniens oder Italiens heranreichen. Der Jambon des Ardennes wird zwar wie alle Spitzenqualitäten gepökelt und luftgetrocknet, aber eben auch über Buchenholz geräuchert. Dasselbe gilt für den Schwarzwälder Schinken, der mit Wacholder gewürzt wird und außerdem keine geschützte Herkunftsbezeichnung kennt – für die Abermillionen Keulen, die jedes Jahr produziert werden, gibt es nicht annähernd genug Schweine im Schwarzwald. Auch der Bayonner Schinken, der seit tausend Jahren fast unverändert im französischen Baskenland hergestellt wird, verweigert sich dem reinen Schinkengeschmack, weil die Keulen mit Piment d’Espelette eingerieben werden, einer ursprünglich aus Mexiko stammenden Chili-Sorte, die dem Bayonner Schinken seine feine Schärfe gibt. Und der Chiromeri aus Zypern wird drei Monate lang in Rotwein gebeizt und geräuchert, dadurch die purpurne Färbung.

Ganz anders ist das beim Parma-Schinken, bei dem jedes Detail der Herstellung genauestens geregelt ist. Die Schweine werden mit Getreide und Parmesanmolke gefüttert und nach neun Monaten mit 140 Kilogramm Lebendgewicht geschlachtet. Die Keulen reibt man sparsam mit Meersalz ein, was dem Parma seinen milden Geschmack verleiht, lässt sie dann ein bis drei Jahre lang reifen und brennt ihnen schließlich nach bestandener Qualitätsprüfung die fünfzackige Krone des Herzogtums Parma als Gütesiegel ein.

Der König unter den Schinken

Allerdings ist Parma-Schinken mit neun Millionen produzierter Keulen pro Jahr ein Massenprodukt, so dass Kenner lieber auf seinen vornehmen Cousin San Daniele zurückgreifen. Er kommt aus dem gleichnamigen Dorf in Friaul, in dem die trockene Alpenluft und die feuchtwarmen Winde von der Adria aufeinandertreffen, was ideal für die Trocknung ist. San Daniele ist für uns eindeutig der beste Schinken Italiens – aber nicht der Welt, denn es gibt ja noch Spanien.

Nur der Jamón Ibérico erfüllt alle Voraussetzungen, um die Königskrone des Schinkenreichs tragen zu dürfen, wobei nicht der Jamón de Guijuelo aus Salamanca, nicht der Jamón de Teruel aus Aragonien und auch nicht der Serrano de Trevélez aus den Alpujarras der beste Ibérico ist, sondern jener aus der Kleinstadt Jabugo in der westandalusischen Provinz Huelva. Vier geschützte Herkunftsbezeichnungen gibt es, die berühmteste und beste ist dem Jabugo vorbehalten und an einer schwarze Schlaufe am Schinken zu erkennen. Serrano ist übrigens keine verlässliche Qualitätsauskunft, denn meist handelt es sich dabei um Industrieschinken von Stallschweinen.