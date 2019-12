Strandbude „Sansibar“ : Wir sind Piraten und nehmen nur Dukaten

Der Schöpfer der unwahrscheinlichsten aller wahr gewordenen Märchengeschichten in der deutschen Gastronomie hockt vor seiner Strandbude und gibt das Unschuldslamm. Nichts in seinem Leben sei geplant gewesen, alles habe sich irgendwie ergeben, und wenn man ihm prophezeit hätte, dass er auch nur zehn Prozent von dem erreichen würde, was er erreicht hat, wäre er überglücklich gewesen, sagt Herbert Seckler im breitesten Schwäbisch und schickt seufzend hinterher, dass er selbstverständlich immer noch Schwabe sei, auch nach einem knappen halben Jahrhundert auf Sylt.

Am Anfang, im Jahr 1977, war Herbert Seckler der kleine dicke Schwabe aus Aalen, der die Imbissbude am FKK-Strand südlich von Rantum gepachtet hatte. Da alle Nackedei-Liegeplätze auf der Insel nach exotischen Orten benannt sind und Seckler das Glück hatte, nicht Samoa oder Abessinien, sondern Sansibar zu erwischen, beließ er es bei diesem Namen. „Die Leute dachten bei Sansibar automatisch an eine Kneipe, das passte.“

Bye bye, Bier und Bockwurst

Gar nicht passte es, dass kaum ein Mensch zu Seckler kam. Das kulinarische Angebot beschränkte sich auf Bockwurst in den Varianten Senf und Ketchup und der Speiseplan von Familie Seckler aufgrund der prekären Verhältnisse auf Spaghetti, an Festtagen mit Leberwurst verfeinert. Der gelernte Koch musste sich sogar auf Butterschiffen verdingen, um die Familie durchzubringen. Als seine Strandbude 1982 abbrannte, schien er am Ende.

Doch dann fasste er einen wahnwitzigen Entschluss: Er verschuldete sich todesmutig, baute die „Sansibar“ viel größer wieder auf, verabschiedete sich von Bier und Bockwurst, bot stattdessen anständiges Essen und guten Wein an. Bald fanden die Prominenten ihren Weg in die Bude, verlangten nach noch besserem Essen und noch teurerem Wein. Und spätestens, als Günter Netzer, Gunter Sachs, Karl Lagerfeld, Udo Lindenberg in der „Sansibar“ hockten, kam eine Dynamik in Gang, die noch kein Ende fand und Seckler heute pro Tag so viel Umsatz beschert wie in seinem kompletten ersten Jahr.

Dreißigtausend Flaschen lagern jetzt unter der „Sansibar“, die immer noch bloß eine größere Holzbude inmitten der Dünen ist, ergänzt um einen Kinderspielplatz mit Piratenboot, weil der Chef nicht nur ein St. Moritz am Strand für Pöseldorfer Schnösel sein will. Zweitausend Positionen stehen auf der Karte, ein Drittel davon Direktimporte und Exklusivabfüllungen, Weine also, die man nirgendwo sonst in Deutschland bekommt. Man kann einen Pétrus von 1982 für 11.000 Euro oder eine 1976 gekelterte Trockenbeerenauslese von der Wehlener Sonnenuhr für achttausend Euro bestellen, was mit großem Enthusiasmus auch getan wird. Es gibt aber auch die Prosecco-Hausmarke für einen sehr erschwinglichen Bruchteil davon oder rheinhessische VdP-Gewächse zu Normalverdienerpreisen. Und wenn sich ein Gast zwei Stunden lang an einem Glas Grog für ein paar Euro festhält, ist es Seckler auch recht.

Altlasten aus dem Zwei-Sterne-Haus

Trotzdem behauptet er von sich bar jeder Koketterie: „Ich bin geisteskrank.“ Den Verstandesverlust attestiert er sich wegen seiner Kompromisslosigkeit beim Wareneinkauf. Da versteht er gar keinen Spaß und lässt nur das Beste in die Küche, aus der an turbulenten Tagen fünftausend Teller geschickt werden – Rindfleisch aus der nordamerikanischen Prärie von den Creekstone Farms, den Iowa Beef Porters oder der Züchterlegende Dan Morgan, Kikok-Maishühner von den Borgmeier-Brüdern, Edelfische seines Vertrauenshändlers aus Hamburg, und das alles oft zu Haute-Cuisine-Preisen.

Die Präsentation der Teller erinnert allerdings mehr an Strandbude als an Sterneküche und täuscht listig über die fabelhafte Produktqualität und die Sorgfalt bei der Zubereitung hinweg – der Koch war nicht umsonst zuvor im benachbarten Zwei-Sterne-Haus „Söl’ring Hof“. Der Trüffel wird so großherzig über die Pizza gehobelt, dass der ganze Tisch nach ihm duftet, das morgentaumilde Champagner-Kraut zum Steinbutt tatsächlich mit Champagner angesetzt, um dann mit Speck und Trauben verfeinert zu werden. Die Büffelmozzarella für das Caprese ist weich wie eine Mousse und muss weder auf Pinienkerne noch auf ein rotes und grünes Pesto als Begleiter verzichten. Mr Morgans Rind liegt als schmelzend zartes Teriyaki auf einem heißen Stein, für die Bolognese kommt nur Hackfleisch vom Milchlamm in Frage, die Gamba auf den Spaghetti ist in Wahrheit ein Kaisergranat. Und dem Fischeintopf schmeckt man an, dass er jeden Tag frisch mit einer verschwenderischen Menge an Karkassen angesetzt und mit kostbaren Meeresbewohnern wie Wolfsbarsch oder Seeteufel nobilitiert wird.

Während das alles serviert wird, hockt Herbert Seckler immer noch mit Turnschuhen, Daunenjacke und Fluppe auf seinem Bänkchen, so wie 365 Tage im Jahr, und sagt, dass ihm sein Erfolg nicht nur unerklärlich, sondern manchmal unheimlich sei, die Bude, der florierende Handel mit Weinen und Textilien, die Dependancen auf Mallorca und der „MS Europa“. Das alles sei ohne einen Cent für Werbung gewachsen, und auch die Idee mit dem Logo der gekreuzten Säbel, die in ganz Deutschland an Autohecks kleben, sei aus dem Bauch heraus entstanden. „Als sich manche Gäste über unsere Preise beschwerten und uns Piraten nannten, habe ich mir gedacht: Dann nehmen wir halt zwei Schwerter fürs Geschäft.“ Dann lächelt Herbert Seckler, und wir wissen, dass es seine „Sansibar“ nur gibt, weil nichts an ihr geplant ist, dass sie nur deswegen zur glamourösesten Strandbude Deutschlands wurde, weil ihr Chef der unglamouröseste Bewohner Sylts ist.

Sansibar, Hörnumer Straße 80, 25980 Sylt, Telefon: 04651/964646, www.sansibar.de. Hauptspeisen ab zwölf Euro.