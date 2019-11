Stadtbrauerei Spalt : Ein Jungbrunnen im Maßkrug

Der Aromahopfen aus Spalt genießt Weltruf, und das Bier, das aus ihm in dem fränkischen Städtchen gebraut wird, könnte es auch – wenn die Spalter nicht so großen Durst hätten.

Wenn sich etwas zusammenbraut und das Fass zum Überlaufen bringt oder ihm sogar den Boden auszuschlagen droht, dann sind Hopfen und Malz verloren, und dann ist es zwecklos, die Chose wie Sauerbier anzubieten. Das weiß sogar der Abstinenzler, der niemals Hand an einen Humpen legt. Dass indes das Bier auch daran schuld ist, wenn wir Pech haben, das wissen die wenigsten – und müssen es gar nicht, denn die Zeiten dieses Malheurs liegen lange zurück: Als man Bierfässer noch grob zusammenzimmerte und die Fugen mit Pech abdichtete, löste sich manchmal ein Klumpen vom Fass, landete im Glas und bescherte dem Zecher eben Pech.

Uwe Schulz und Udo Weingart wissen das natürlich, weil sich ihr ganzes Sein und Sinnen um Bier dreht. Der eine ist Chefbraumeister der Stadtbrauerei Spalt, der andere deren Geschäftsführer und nebenbei Bürgermeister des fränkischen Fünftausend-Einwohner-Städtchens, was sich wiederum keinem Zufall, sondern einer kommunalpolitischen Einmaligkeit verdankt: Spalt ist die einzige Gemeinde Deutschlands, die eine Brauerei besitzt, und der Gemeindevorsteher lenkt seit sechzehn Jahren auch die Geschicke des 140 Jahre alten Unternehmens.

Dabei hielt es der Ort bis zum dreizehnten Jahrhundert mit dem Wein, doch dann wurde der zu sauer, und man entschied sich, auf Bier umzusteigen – mit phänomenalem Erfolg: Der Spalter Aromahopfen, der nur auf einer Fläche von 410 Hektar rund um Spalt angebaut wird, wurde schon in der frühen Neuzeit hochgeschätzt und 1538 mit dem ältesten Hopfensiegel der Welt vor Plagiatoren geschützt.

Beach-Bierfestivals, Bierwandertage und Hopfenzupferfeste

In den Jahrhunderten danach wuchs sein Ruhm weit über Franken hinaus und beinahe ins Unermessliche, nachdem er bei den Weltausstellungen in Paris und Philadelphia gleich dreimal mit Medaillen ausgezeichnet worden war. Das alles lernt man im Hopfenbiergut im Herzen von Spalt, das in einem fünfhundert Jahre alten Korn- und Hopfenspeicher untergebracht ist, die Geschichte der Stadt und ihres Bieres auf drei Etagen dokumentiert und außerdem – was Braubürgermeister Weingart besonders freut – die einzige Touristeninformation Deutschlands mit einer Zapfanlage beherbergt.

Nach dem Rundgang besteht kein Zweifel mehr, dass die Symbiose zwischen Spalt und Bier vollkommen ist, was schon ein flüchtiger Blick über die Dächer des in seinem Zentrum vollständig unter Denkmalschutz stehenden Spielzeugeisenbahnstädtchens bestätigt: Fast alle Gebäude haben hohe spitze Giebel mit Lüftungsschlitzen für die Trocknung des Hopfens.

Bis in die sechziger Jahre habe jedes Haus Hopfen auf dem Dachboden gehabt, sagt Udo Weingart, sogar im Rokoko-Kirchstuhl der Stiftskirche St. Nikolaus sei er getrocknet worden. Noch immer ist die Identifikation der Spalter mit ihrem Bier grenzenlos, was sich nicht nur in einem prall gefüllten Veranstaltungskalender mit Beach-Bierfestivals, Bierwandertagen und Hopfenzupferfesten, sondern auch darin manifestiert, dass in den zwei Dutzend lokalen Gaststätten fast ausschließlich Spalter Bier ausgeschenkt wird und sich der inoffizielle Wappenspruch der Gemeinde das Leben so schön reimt: „In Spalt, in Spalt, da wern die Leit gar alt, sie kenna nix dafier, dös macht ös guate Bier.“