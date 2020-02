Restaurant „Le Moissonnier“ : Die Geschichte von Eric und Vincent

Zwei Männer finden sich zur rechten Zeit am rechten Ort und lassen ihr Leben vom Schicksal fügen, anstatt es zu verplanen: Das Restaurant „Le Moissonnier“ in Köln ist ein kulinarischer Glücksfall.

Traumpaare sind Raritäten in der Spitzengastronomie, erst recht, wenn sie seit drei Jahrzehnten funktionieren, so wie in diesem Restaurant, das auch noch mit der Superrarität eines doppelten Traumpaars glänzen kann. Traumpaare schaffen immer eine besondere Stimmung, die sich unwillkürlich auf ihre Umgebung abfärbt, eine Unaufgeregtheit, Ungezwungenheit, Unerschütterlichkeit, das Selbstverständnis einer Harmonie, die keiner großen Worte oder Gesten bedarf und die Menschen ringsum mit einer Großzügigkeit am eigenen Glück teilhaben lässt, die immer bescheiden, nie gönnerhaft wirkt. Genau das erleben wir im Kölner Restaurant „Le Moissonnier“ und wissen schon lange vor dem Dessert, dass wir wiederkommen werden.

Dabei standen die Sterne schlecht, als sich das Traumpaar Eric Menchon und Vincent Moissonnier vor 32 Jahren zum ersten Mal traf. Menchon war ein dreiundzwanzigjähriger Jungkoch aus Aix-en-Provence, der unbedingt in die Sternegastronomie wollte, bergeweise Bewerbungen schrieb, nur Absagen erhielt und notgedrungen Tag für Tag sechzehn Stunden lang in südfranzösischen Bistros den Buckel krumm machen musste. Moissonnier war Oberkellner in Henry Levys Berliner Zwei-Sterne-Haus „Maître“, wollte unbedingt aus der Sternegastronomie heraus, eröffnete 1987 ein Bistro in Köln und suchte einen Küchenchef.

Menchon bekam die Stelle, wurde auf die französische Jungköchin Patricia am Posten neben ihm aufmerksam, heiratete sie, zeugte zwei Töchter mit ihr und steht immer noch mit seiner Frau am Herd – längst mit zwei Michelin-Sternen und achtzehn Gault-Millau-Punkten hoch dekoriert und gerade erst vom „Feinschmecker“ zum Koch des Jahres gewählt, während Vincent Moissonnier als Patron und seine Frau Liliane als Patronne ihr Lokal noch immer mit derselben Passion führt, als wäre es sein erster Tag.

Eine solche Geschichte kann kein Mensch planen, sondern nur das Schicksal fügen. Sie ist kein Konstrukt, sie hat sich ergeben, ist gewachsen wie ein Baum, langsam, stetig, natürlich und deswegen durch nichts mehr zu erschüttern. Menchon kochte von Jahr zu Jahr besser, reifer, eigenständiger, Moissonnier hielt ihm bedingungslos den Rücken frei, und so ging das Restaurant ganz unaufgeregt seinen Weg von der Bistro-Küche in eine ganz eigene Sphäre des Kochens.

In diesem Universum ruht eine Gelbschwanzmakrele als Carpaccio wie eine kostbare Brosche auf ihrem Teller, in Miso mariniert, von Avocado-Paste kontrastiert und Mrakad-Zitronen animiert, während auf einem zweiten Teller Focaccia, Artischocken, gereifter Parmesan, grüne Spargelspähne und Pesto Genovese wie ein Stillleben arrangiert sind und als dritte Komponente das kalte Mandelsüppchen Ajo blanco mit Tomaten-Sugo in einem Schälchen als Gaumen-Purgatorium bereitsteht. Es ist ein Gericht, das mit leichter Hand den Bogen von Japan über den Maghreb und Mallorca nach Ligurien schlägt und dabei nicht in eine kulinarische Souvenirjagd verfällt, sondern die Aromen so virtuos dosiert, so klug verbindet, so plausibel ergänzt, als hätte Eric Menchon sein Leben als kochender Weltenwanderer und nicht in der Kölner Nordstadt verbracht.