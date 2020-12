Nach 20 Jahren Vertrieb : Gericht verbietet Händler Verkauf von Sägemehlkeksen

Bettina Rust im Gespräch : „Essensvorlieben wären doch ein gutes Tinderkriterium“

In ihrem neuen Podcast spricht Moderatorin Bettina Rust mit ihren Gästen nur über ein Thema: Essen. Im Gespräch erzählt sie, wie viel an dem Spruch „Du bist, was du isst“ dran ist, und welcher Promi am liebsten labbrige Gurken mag.