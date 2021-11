Garnelen aus Bayern : Das Mekong-Delta von Langenpreising

Voll schee, dass da seids“, begrüßt der Dorfladen seine Kunden auf einer Tafel am Eingang und lockt sie mit herzhaftem Leberkäs, während vis-à-vis der Schmankerlhof Oberwirt „Gaumenfreuden und Gemütlichkeit“ verspricht. Es riecht streng nach Heimaterde und Kuhmist im oberbayerischen Bilderbuchdorf Langenpreising, und es ist gottgewollt, weswegen sich die Toten auf ihren Grabsteinen rund um den Zwiebelkirchturm stolz als „Landwirt“ und „Landwirtgattin“ ins Jenseits verabschieden – und sich wahrscheinlich sehr wunderten, würden sie noch miterleben, dass im Langenpreisinger Diesseits ein paar hundert Meter weiter in einer schmuck­losen mausgrauen Fabrikhalle eine maritime Menschheitsfrage entschieden werden könnte: nichts weniger als Zukunft und Schicksal der globalen ozeanischen Fischerei, was wiederum mit der Enteignung jüdischer Varieté-Theater im nationalsozialistischen Berlin zu tun hat.

Über dieses Thema schrieb Fabian Riedel seine rechtshistorische Doktorarbeit, forschte dazu am Institut für Zeitgeschichte in München und besuchte öfter einen Freund, der in der Nähe wohnte und zu Hause Krebse in Plastikeimern züchtete. Das müsste doch auch in einem professionellen Rahmen mit Garnelen funktionieren, überlegte Riedel, der sich nicht länger mit der geschmacksneutralen, antibiotikaverseuchten Massenware aus Bangladesch oder Vietnam abspeisen lassen wollte. Und so gründete er 2012 die Firma Crusta Nova, brachte die Expertise von Meeresbiologen, Wasserkreislaufspezialisten und Lüftungsexperten zusammen, baute für seine Garnelen deren tropisches Habitat nach, nahm immer wieder Mandate an, weil das Geld anfangs notorisch knapp war, und wurde so als promovierter Jurist zum Pionier der landbasierten Aquakultur in Europa.

Geheimzutaten im oberbayerischen Grundwasser

Seit 2016 produziert Crusta Nova Garnelen der Sorte White Tiger, zuletzt dreißig Tonnen pro Jahr. In acht Becken auf zwei Etagen wachsen jeweils hunderttausend Krustentiere fünf Monate lang bei konstant dreißig Grad Celsius und achtzig Prozent Luftfeuchtigkeit zur Schlachtreife heran. Ihr Futter hat Riedel eigens aus Weizen, Erbsen, Sojaöl und Fischmehl entwickeln lassen, demnächst beginnen die ersten Versuche, auch Insekten an die White Tiger zu verfüttern.

Sie schwimmen in oberbayerischem Grundwasser, das mit einer Mischung aus Meersalz, Kalium, Kalzium, Magnesium, Spurenelementen und ein paar Geheimzutaten versetzt und von Bakterienkulturen kontinuierlich gereinigt wird, weshalb es nie komplett ausgetauscht werden muss. Die Bakterien neutralisieren das toxische Amonium, das die Garnelen ausscheiden, und halten so nicht nur das Wasser sauber, sondern auch das Immunsystem der Krustentiere derart intakt, dass auf den Einsatz von Antibiotika und anderer Chemikalien vollständig verzichtet werden kann – der Weiße Tiger fühlt sich in Oberbayern offensichtlich so wohl wie am Mekong-Delta oder in den Sundarbans.