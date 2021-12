Koch des Jahres

Joachim Wissler,

„Vendôme“, Schloss Bensberg/Bergisch Gladbach

Diesen Drei-Sterne-Koch, hier 2010 schon einmal für Innovation ausgezeichnet, hätten wir in vielen seiner über 20 Jahre im „Vendôme“ als besten des Landes ehren können. Der 58-Jährige ist als einer der Hauptvertreter der „Neuen Deutschen Schule“ mit seinen modernen Interpretationen traditioneller deutscher Gerichte zu mehr internationalem Ansehen gekommen als alle seine Kollegen und hat sich stets als kreativer Unruheherd bewiesen. Seine Küche ist stilistisch immer in Bewegung, und das auf der Basis eines umfassend beherrschten Handwerks von der Klassik bis zur Avantgarde. Nach einer Phase von Menüs mit teilweise über 20 kleinen Gängen präsentiert er heute „nur“ sechs oder acht, bei denen jedes einzelne – noch so kleine – Element seine Handschrift trägt, perfekt ge­macht ist und gut schmeckt. Bei „Hasenrücken und Räucheraal mit Blutwurstflan, Alb­linsen, Essigzwetschgen und Rosenkohl“ findet sich im ausgehöhlten Rosenkohl noch ein Rosenkohl-Salat. Faszinierend.