Restaurants wieder geöffnet : Wie es ist, wieder essen zu gehen

In vielen Bundesländern dürfen jetzt Restaurants unter Auflagen wieder öffnen. Für die Einen ist es ein Nachhausekommen, die Anderen sorgen sich um fehlende Masken in der Küche. Erfahrungsberichte aus Berlin, Frankfurt und Köln.

Ein bisschen wie Urlaub

Für den Weg zu unserem Tisch habe ich mir extra eine schicke Maske gekauft, und dann sitzen wir plötzlich da zu viert, und ein freundlicher Kellner, der sagt, dass ihn sein Plexiglashelm stört, zündet die Kerzen an. Unsere Berliner Eckkneipe ist deutlich leerer als sonst, Tische fehlen, die Plätze am Tresen, wo ich sonst so gerne sitze – auflagengemäß tabu. Trotzdem war ich zwei Monate lang nicht mit so vielen Menschen in einem Raum.

Gerade sind die Gäste vom 18-Uhr-Slot durch, der Tisch und die Stühle neben uns werden mit Desinfektionsschaum abgerieben. Sind anderthalb Meter wirklich so wenig? Reicht das überhaupt, wenn hier schon seit zwei Stunden Aerosole im Raum stehen? Und ist das geöffnete Fenster nicht viel zu klein? Meine Familie schimpft, ich solle uns jetzt nicht den Spaß verderben. Ich hebe mein Glas Crémant. Eigentlich essen wir hier nie, die ambitionierte Küche ist nichts für unsere Kinder. Jetzt steht „abweichende Preise aufgrund der gegenwärtigen Krise“ auf der Abendkarte, eine Kopie gibt es für jeden, sie wird anschließend entsorgt. Anstelle des üblichen Brotkorbs gibt es persönliche Butterbrottütchen. Olivenöl und Salz dazu werden in Schnapsgläsern serviert.

Die Gesichter der Kinder leuchten. Das Gespräch ist lebhafter, tiefgründiger, aufgekratzter als sonst. Die Zeit fliegt. Weiches Licht, das herrliche, vertraute Ambiente, Frauen mit Lippenstift, Männer mit Maske über dem Vollbart und dieses Durcheinander der Stimmen, in denen die Musik versinkt und wir gleich mit: Es ist ein bisschen wie Urlaub und Nachhausekommen gleichzeitig. Ja, das Essen ist wirklich gut, aber darum geht es nicht. Unser Sohn hat kaum etwas angerührt. Trotzdem sagt er, als der Plexiglashelm-Kellner die Rechnung bringt und wir unsere Masken wieder anziehen: Das machen wir nächste Woche wieder.

Julia Schaaf

Die kleinen Freuden sind fragil

Als ich am Freitagabend aus Frankfurt nach Hause komme, ist Köln eine andere Stadt. Die Sonne steht tief, und die Straßen sind voller Menschen. In den Kneipen und Cafés sitzen sie, mit gefüllten Weißweingläsern, die appetitlich beschlagen, weil ihr Inhalt so hübsch kalt ist. Ich sause mit dem Rad die Zülpicher Straße hinunter, und ich war lang nicht so schnell und der Weg noch nie so schön. Die Bierflaschen der Leute vor den Kneipen, dem Kiosk, auf der Mauer gegenüber der Mensa blinken freundlich, überall Gelächter, Gequatsche, und das Leben ist herrlich. Kann man etwas vermissen, das man schon wieder hat? Die Freude ist noch fragil.

Dann zum Italiener. Erste Verwirrung: hinsetzen. Das müsste gehen, sagt die freundliche Kellnerin und misst den Abstand zum Nachbartisch mit den Augen. Wir setzen uns, da kommt schon ein Kollege. Tut ihm leid, aber der Tisch ist zu nahe am anderen. Einen einzigen anderen gibt’s zum Glück noch! Erst fühlt es sich komisch an: das Händedesinfizieren draußen am Eingang, um das wir gebeten werden, die Bedienung mit dem Mundschutz, am Tisch selbst dürfen die Gäste ihn abnehmen, sonst wär’ Essen ja auch schwierig. Wir bestellen Prosecco, Brot, Büffelmozzarella und sind sehr schnell beschwingt. Es ist, als sei die Pause eben eine Pause gewesen – mehr nicht. Doch statt des nächsten Gangs bekommen wir erst einmal ein Formular, das wir ausfüllen müssen: Wohnen wir zusammen? Wie kann man uns erreichen, Nummer, Adresse – im Fall einer Infektion. Wir sind zurück in der Realität. Auch die kleinen Freuden sind fragil.