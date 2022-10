Ernährung : „Vitamin- und Eiweißpräparate können Sie sich sparen“

Vitaminpräparate haben keinen Nutzen und sind in vielen Fällen sogar schädlich, so Tim Spector. Bild: Picture Alliance

Mr. Spector, Sie sind Epidemiologe und Wissenschaftsautor – und Sie erklären, was die meisten Menschen unter gesunder Ernährung verstehen, sei oft falsch. Wie kommen Sie darauf?

In der Vergangenheit hatte die Ernährungswissenschaft einen schlechten Ruf. Forschungsgeld ist eher in Forschungsvorhaben der Chemie oder Physik investiert worden. Weil seriöse Studien zum Thema Ernährung teuer und schwer durchzuführen sind, hat man früher auch meist an Tieren geforscht. Und das sagt nicht allzu viel darüber aus, was die Ergebnisse für den Menschen bedeuten. Flankiert wird dieses Nichtwissen durch Falschinformationen, gestreut von der Lebensmittelindustrie. Was ich als Wissenschaftler in den letzten zehn Jahren entdeckt habe und immer noch entdecke, hat mich schockiert. Inzwischen habe ich meine auf konventionelle Weise erworbenen Ansichten zu Ernährung und Gesundheit fast vollständig revidiert.