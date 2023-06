Aktualisiert am

Sechs Hörnchen zum Frühstück oder Süßigkeiten ohne Ende: Emotionale Esser kämpfen gegen den Kontrollverlust – oft vergebens. Woher kommt ihr Hunger wirklich? Und was kann man dagegen tun?

Es passiert abends, wenn Julia Schmidt ihre Kinder ins Bett gebracht hat und den Tag Revue passieren lässt. Dann setzt der Hunger ein. Sie geht noch einmal an den Süßigkeitenschrank: Gummibären, Schokolade, Riegel. Alles muss jetzt dran glauben.

Nicht, weil Schmidt wirklich hungrig wäre. Aber sie verliert in diesen Momenten ein Stück weit die Kontrolle darüber, was sie tut. „Nur einen Riegel zu nehmen und diesen zu essen, und dann ist gut, so wie andere es machen – ich kenne das gar nicht“, sagt sie. „Ich nehme mir die ganze Packung. Dabei habe ich auch gar kein Zeitgefühl, nichts.“