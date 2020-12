Schon mit 14 Jahren war er so verzweifelt über das ganze Elend, dass er unbedingt Geld verdienen wollte, womit auch immer. Während der großen Ferien fand er einen Job in der Küche des Hotels Sonne Eintracht in Achern – und war sofort Feuer und Flamme. Die Disziplin, die Organisation, die festen Hierarchien, die wie am Schnürchen funktionierenden Abläufe: Das alles kannte er nicht und wollte unbedingt Teil davon sein. Vor allem aber fand er in der Küchenbrigade zum ersten Mal in seinem Leben eine richtige Familie.



Zwei Wochen lang sollte er ursprünglich bleiben, verließ die Küche dann aber erst am letzten Ferientag. Nach dem Realschulabschluss begann er eine Lehre in der Sonne, zog von zu Hause aus und sollte nie wieder zurückkehren – ein verlorener Sohn, der am Herd eine neue Heimat fand. Sein Lehrmeister August Götz wurde zum Förderer und Vaterersatz, doch seine Lebensschule war so hart wie in einem Roman von Charles Dickens.