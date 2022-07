Was vor 15 Jahren noch das Lebensgefühl einiger Weniger war, ist in die Mitte der Gesellschaft vorgedrungen. Der Fleischkonsum sinkt, Metzgereien schließen, die Vielfalt der Wurst nimmt ab. Ist sie bedroht?



Im Werk 1 der Rügenwalder Mühle im niedersächsischen Bad Zwischenahn existieren Fleisch und fleischlos noch nebeneinander. Am Ende der Halle, in der Arbeiter in weißen Kitteln Teewürste in Kisten legen, befindet sich eine Hygieneschleuse. Sie trennt die alte Welt von der neuen. Jeder Besucher, der sich vor dem Eintreten in die Fleischproduktion schon einen Schutzanzug und einen Kittel angezogen hat, muss in einen weiteren Schutzanzug schlüpfen, ein zusätzliches Haarnetz und einen weiteren Schuhüberzieher anziehen. Keine tierische DNA soll in die vegetarische und vegane Produktion gelangen, keine Faser der alten Welt in die neue.

Die Maschinen sehen hier genauso aus wie nebenan beim Fleisch. Große Kutter, die Metzger fürs Zerkleinern und Mischen verwenden. Ein Mitarbeiter schüttet Wasser, Rapsöl, Grillgemüse, Farbstoffe, Gewürze und eine Reihe von Bindemitteln hinein. In wenigen Augenblicken entsteht scheinbar die gleiche hellrote Masse, deren Grundlage nebenan Fleischteile sind. Die Masse wird in riesige Würste gepresst, gekocht, später in Scheiben geschnitten. Maschinen legen sie gleichmäßig in Plastikschalen, verschweißen sie luftdicht und machen sie haltbar. Fertig ist vegane Mortadella. Geschmacklich kaum ein Unterschied zum Original.