Die deutsche Liebe zum Spargel : Muss man immer alles haben wollen?

Nein, wir stehen nicht kurz vor der Apokalypse, und wir haben den Beweis dafür: Weltuntergang ist, wenn fünftausend Jahre alte kulinarische Kulturgüter plötzlich verschwinden und eine Menschheitsdelikatesse wie der Spargel von einem Tag auf den anderen aufhört zu wachsen. Doch selbst in diesen irrationalen Zeiten gibt es ihn reichlich und in guter Qualität. Deswegen zitieren wir auch nicht Boccaccio oder Camus, sondern Ducasse und Witzigmann, blicken zuversichtlich in die Zukunft und freuen uns auf die Spargelsaison, ohne die für uns die Welt tatsächlich zugrunde ginge.

Asparagus officinalis begleitet die menschliche Zivilisation fast von der ersten Stunde an. Im Ägypten der Pharaonen war er Leibspeise der besseren Stände und Standardproviant für die Reise ins Jenseits, wovon ein Bündel Spargel an der Pyramide von Sakkara aus dem dritten Jahrtausend vor Christus zeugt. Auch in der europäischen Antike wurde das Stangengemüse hochgeschätzt, dem die Griechen seinen Namen gaben: „aspáragos“ heißt „der nicht Gepflanzte“, weil man Spargel als Stecklinge in die Erde brachte. Hippokrates und Plinius rühmten seine Heilkraft, Cato verfasste eine Anleitung für den Anbau, Apicius das erste bekannte Spargelrezept. Bei den Gastmahlen des Athenaios durfte er nie fehlen, und Kaiser Augustus ließ als leidenschaftlicher Spargelfreund seine Befehle gerne mit diesen Worten enden: „citius quam asparagus coqunatur“ – der Befehl möge schneller ausgeführt werden, als Spargel Zeit zum Garen braucht.

Die Römer waren es auch, die den Spargel nach Germanien brachten – in Trier fand man ein Preisschild aus dem zweiten Jahrhundert –, doch dann geriet er in Vergessenheit und wurde erst im Mittelalter wiederentdeckt, allerdings nur als Heilpflanze. Seinen Weg aus den Klostergärten in die Küche fand er in der frühen Neuzeit, und wenn jemand jemals am Rang Ludwigs XIV. gezweifelt hat, dann wisse er jetzt, dass diesem Spargelfanatiker der kulinarische Siegeszug des Stangengemüses in Europa zu verdanken ist. Nur dank des Sonnenkönigs konnte Goethe zum begeisterten Hobbyspargelbauerversschmied werden und reimen: „Ein Liebchen ist der Zeitvertreib, auf den ich jetzt mich spitze. / Sie hat einen gar so schlanken Leib und trägt eine Stachelmütze.“ Und ohne Versailles hätte Rossini, der ein noch besserer Koch als Komponist gewesen sein soll, niemals einem Verehrer empfehlen können, sich im selben Maße wie für seine neue Oper für „die Entdeckung einen neues Spargelrezeptes, das mir soeben gelungen ist“, zu interessieren.

Spargel ist ein wahres Wundermittel

Die ganze Welt liebt Spargel, und in den allermeisten Fällen ist die Liebe grün. Nur für die Deutschen muss der Spargel weiß wie die Unschuld sein. Sonnenkontakt gilt es unter allen Umständen zu vermeiden, denn sonst wird Chlorophyll durch Photosynthese gebildet und der Spargel dünn und grünlich – allerdings auch viel kräftiger und intensiver im Geschmack. Doch allein in weißer Gestalt können deutsche Spitzenspargelzüchtungen wie der „Ruhm von Braunschweig“ oder der „Schwetzinger Meisterschuss“ ihre delikate Aromenblüte voll entfalten. Und nur bis zum Johannistag, dem 24. Juni, dürfen sie es tun. Danach ist kategorisch Schluss bis zum nächsten Jahr, weil sich die Pflanzen erholen müssen, denen wir verständlicherweise übel mitspielen: Der Spargel will nichts anderes, als durch das Erdreich ans Sonnenlicht zu brechen, und wächst dabei mit der aberwitzigen Geschwindigkeit von einem Zentimeter pro Stunde – und immer dann, wenn der erlösende Moment kurz bevorsteht, wird er gestochen, so dass das perfide Spiel von neuem beginnt.