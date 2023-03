Sauerkraut heißt im Armenischen, Bengalischen und Mongolischen, auf Suaheli, Yoruba und Urdu, bei den Hmong, Khmer und Maori „Sauerkraut“, womit es das internationalste Wort deutscher Sprache sein dürfte – so wie das Sauerkraut selbst die deutscheste aller deutschen Speisen ist, was schon Ludwig Uhland in seinem Gedicht „Metzelsuppenlied“ befand: „Auch unser edles Sauerkraut / Wir sollen’s nicht vergessen / Ein Deutscher hat’s zuerst gebaut / Drum ist’s ein deutsches Essen / Wenn solch ein Fleischchen, weiß und mild / Im Kraute liegt, das ist ein Bild / Wie Venus in den Rosen.“

Jakob Strobel y Serra stellvertretender Leiter des Feuilletons. Folgen Ich folge

Einer schaumgeborenen Schönheit gleicht allerdings nicht das Bild, das sich die Welt von der Lieblingsspeise der Krautfresser und Krautrocker macht. Sie denkt eher an eine plumpe, grobe, derbe Magd, was schreiendes Unrecht ist, also dringend einer Ehrenrettung bedarf, und zwar auf einer fruchtbaren Hochebene südlich von Stuttgart.