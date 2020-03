Neuer Likör : Flüssiges Dessert aus Kakaobohnen

Die Kakao- und Schokoladentöne sind intensiv, aber nicht dominierend, die Zimt- und Vanillearomen bleiben unterstützend im Hintergrund, die Süße ist spürbar, aber angenehm zurückhaltend, der Alkohol gibt dem Ganzen ein leicht würziges, elegantes Gerüst: Der kristallklare Tropfen, der da im Glas schimmert, ist ein feines flüssiges Dessert, ein erwachsener Digestif-Likör. Komponiert hat das Destillat der Hamburger Jörg Meyer, dank seiner Bar „Le Lion“ einer der bekanntesten Barkeeper des Landes – und als Erfinder des Cocktail-Klassikers Gin Basil Smash geradezu weltberühmt geworden.

Der Mann hat ein Gespür für richtig gute Drinks, und weil er über Jahre erfolglos auf der Suche nach einer hochwertigen Kakaogrundlage und -zutat für anspruchsvolle Cocktails war, tat er sich schließlich mit einem erfahrenen Partner zusammen und schuf sein eigenes Produkt: einen erstklassigen Creme de Cacao. Und weil er sich für die Entwicklung und Produktion den niederländischen Likör-Hersteller De Kuyper ausgesucht hat, heißt sein klares Destillat aus gerösteten Kakaobohnen Dutch Cacao. Als Basis dient die indonesische Palm-Spirituose Arrak, die Aromen kommen von doppelt gerösteten Criollo-Kakaobohnen, Vanille von der indonesischen Insel Java und Ceylon-Zimt aus Sri Lanka, die Süße steuert Zucker bei.

Diese Kombination ist nicht neu, Creme de Cacao gibt es in den Niederlanden und Frankreich seit Kolonialzeiten von verschiedenen Herstellern wie De Kuyper, Bols, Giffard oder Combier sowohl in farblosen als auch in braunen Varianten. Aber kaum einer dieser Liköre kommt an die aromatische Balance und Eleganz des Dutch Cacao heran, was nicht zuletzt an dessen stark reduziertem Zuckergehalt liegt, der keinerlei Pappigkeit aufkommen lässt. Gedacht ist der Tropfen, den Meyer und die Brennmeister von De Kuyper bewusst als Highend-Produkt kreiert haben, vor allem als Cocktail-Zutat für sahnige Drinks und Dessert-Cocktails, etwa für den klassischen Alexander, für den 4 cl Gin oder Brandy, 2 cl Creme de Cacao und 2 cl Schlagsahne gemixt werden, oder den Twentieth Century Cocktail mit 6 cl Gin, 2 cl Creme de Cacao, 2 cl weißem Wermut und 2 cl Zitronensaft. Wunderbar ist der Dutch Cacao aber auch pur auf Eis, als aromatischer Abschluss eines Menüs. Verkauft wird der Likör vor allem an Barkeeper, für gut 30 Euro ist er aber auch im Fachhandel und online erhältlich.