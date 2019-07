Tweets über Brot : Der Erfolg der Biobrot-Influencerin

Besonders häufig schreibt sie ja über Dinkel. Über Dinkelbaguette und Dinkelbrötchen und Dinkelbrot. Das klingt zwar (immer noch) nach Reformhaus, aber Anja Amaranth ist damit bekannt geworden. Für ihre Fans ist „Dinkel“ längst das Stichwort, dass es gleich lustig wird. Mehr als 14.000 Accounts folgen ihr bei Twitter. Anja, die in Wirklichkeit nicht Amaranth heißt, ist Verkäuferin von Biobackwaren, und seit drei Jahren schreibt sie mit, was sie dabei so alles erlebt:

Kundin: „Ein Brot zum Essen, bitte.“

Ich: „Äh ja. Dinkel? Weizen? Vollkorn?“

Kundin: „Ich will das Brot essen!“

Ich: „Klar, aber hinter mir sind zwanzig verschiedene ...“

Kundin: „Zum Essen!“

Ich: „Man kann die alle essen!“

Sie: „Okay. Ein Bauernbrot, bitte.“

Knapp 2000 Menschen zum Beispiel gefiel dieser Dialog, 56 antworteten. Und Anja wundert sich, wie einfach sie viele Menschen erreicht. Der Soziologie Armin Nassehi liest mit, ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht folgt ihr. Der Hochstapler Gert Postel nannte sie eine „freche Göre“. Aber frech, das sind bei Anja Amaranth vor allem die Kunden.

„Eine Brezel, bitte.“

Ich tue die Brezel in die Tüte.

„Noch eine Brezel.“

Ich tue die Brezel in die Tüte.

„Noch eine Brezel. Hihi.“

- „Ähm. Wie viele werden es insgesamt?“

„Fünf! Aber es sieht so ulkig aus, wie Sie sich immer umdrehen und immer genervter werden!“

Trotzdem liebt Anja ihren Job an der Brottheke. Dort hat sie als Studentin begonnen, mittlerweile arbeitet sie beim Fernsehen, in einer anderen Stadt. Am Wochenende kommt sie aber immer noch zurück, um den Menschen Brot zu verkaufen. Seit es auf Twitter so gut läuft mit ihren Anekdoten, arbeitet sie noch lieber. „Wenn jemand unfreundlich ist oder etwas Komisches passiert, weiß ich jetzt schon, dass ich das in Likes transferieren kann.“ Und Likes mag sie. „Warum schreibt man sonst Mist ins Internet, wenn man keine Resonanz will?“

Für Zeitungen weiß sie nichts zu schreiben

Wenn sie twittert, lesen das mindestens Hunderte. Auch wenn sie bloß Bahnhöfe aufzählt, an denen ihr Zug vorbeikommt. Das Ringen um Aufmerksamkeit fällt ihr leicht neben all den Gierigen, Lauten auf Twitter, die gelesen werden wollen, die sich nach Zustimmung oder wenigstens Ablehnung sehnen.

Doch was sie mit ihrer Resonanz anfangen soll, weiß Anja nicht so recht. Eine deutsche Tageszeitung hätte von ihr gerne ein paar Texte, auch eine Zeitung aus der Schweiz ist interessiert. Aber Anja Amaranth weiß nicht, was sie schreiben soll. „Ich bin wahrscheinlich der einzige junge Mensch, der nichts zu sagen hat“, sagt die 26-Jährige. Dabei hat sie starke Überzeugungen, kauft selbst so viel Bio wie möglich. Supermärkte, die Eier aus Betrieben anbieten, in denen keine männlichen Küken geschreddert werden, aber nicht das Fleisch der Hähnchen, findet sie inkonsequent. „Das Fleisch taugt zwar nur für Frikassee. Aber das ist eben so.“

Seit viele immer ernster über Ernährung sprechen, ist es angenehm entspannend, wenn Anja vorführt, dass wir Ernährungsperformer, die wir ihre Kunden sind, uns oft genug selbst entlarven.

„Ich vertrage kein Gluten!“

- „Wir haben verschiedene glutenfreie Brote. Also mit Buchweizen, Hafer...“

„Ich will aber ein Dinkelbrot!“

- „In unserem Dinkelbrot ist auch Gluten.“

„Mir egal. Das schmeckt mir halt!“