Unsere Lieblinge 2020 : Das sind die besten Köche, Winzer und Weine

Koch national

Tony Hohlfeld, Restaurant „Jante“, Hannover

In diesem Jahr ehren wir einen Koch, der frischen Wind in die Szene bringt. Hohlfeld ist mit 31 Jahren nicht nur der jüngste Zwei-Sterne-Koch Deutschlands, sondern gehört auch zu einem neuen Typus. Seine Küche soll bei aller handwerklichen Qualität und Präzision entspannt und neuartig zugleich sein. Die State-of-the-Art-Küche im „Jante“, wie es sie in Deutschland sonst kaum gibt, bringt das Beste aus der Tradition mit zeitgenössischen Aspekten zusammen, etwa beim angeflämmten Hummer mit Liebstöckelmayonnaise und Apfelessig. Und wenn es vegetarisch wird, so bei den Kräuterseitlingen mit Topinambur, erreicht das ebenfalls höchste Qualität. Hohlfeld ist ein ganz großes Talent, dem jetzt schon Meisterliches gelingt. Und seine Lebensgefährtin Mona Schrader sorgt für eine der kreativsten Weinbegleitungen im Land.