E s kommt nicht häufig vor, dass Lebensmittelhersteller stolz sind auf eine Serienproduktion. Zumeist versuchen sie, ihre Erzeugnisse als ländlich und handgemacht zu präsentieren. Bei den Fischstäbchen jedoch lassen sie die rustikale Romantik beiseite. Eines soll aussehen wie das andere. Vermutlich hat die uniforme Zurichtung weniger damit zu tun, dass das industrielle Design an seine Entstehung in den unbeschwerten Jugendjahren der Bundesrepublik erinnert, sondern weit mehr mit der Idee der panierten Stäbchen: Fisch an Leute zu verkaufen, die ihm skeptisch gegenüberstehen. Ihnen erspart man tunlichst seinen Anblick samt Schuppen und Schwanz sowie den dazu gehörigen Geruch und sorgt dafür, dass andere Reize an seine Stelle treten.

Als die ersten Fischstäbchen Mitte der Fünfzigerjahre in Großbritannien in den Handel kamen, stand dort jedem ihre Abkunft von Fish & Chips vor Augen. In Deutschland, wo sie ein paar Jahre später auf den Markt gelangten, fasste man sie als Abwandlung des traditionellen Backfischs auf und regis­trierte zudem Wesenszüge von Schnitzel und Kroketten. In jedem Fall signalisiert ihre geometrische Form die größtmögliche Entfernung vom Naturzustand.