Saucen im Test : Die Attacke der Würze

Auf den ersten Blick scheint das zierliche Gericht nichts mit dem Thema gemein zu haben. Doch Florian Mennicken wollte mit seiner kulinarischen Miniatur aus Strähnen von leicht karamellisierten Karotten, die mit Olivenöl, Dijonsenf, Kumin, Piment d’Espelette versetzt und mit Schafjoghurtschaum und Miso-Buchweizen-Krustenbrot kombiniert sind, erst einmal den gewohnten Blickwinkel auf Barbecue-Saucen verschieben. Das ist ihm gelungen. Man betrachtet die Dinge etwas anders, wenn man die Perspektive eines Nachbarn einnimmt. Überhaupt: Die unkonventionelle Art des jungen Belgiers, der vor nicht allzu langer Zeit das religionswissenschaftliche Seminar mit der Küche vertauscht hat, hatte uns auf die Idee gebracht, mit ihm Grillsaucen zu probieren.

Mennickens Wirkungsstätte, das kürzlich eröffnete „Rutz Zollhaus“ in Berlin, ist sozusagen der in einem Fachwerkbau direkt am Landwehrkanal situierte Landsitz des Gourmetrestaurants „Rutz“ in Berlin-Mitte. Dessen mit drei Michelin-Sternen dekorierter Chef Marco Müller – der erste Koch der Hauptstadt, dem diese hohe Auszeichnung zuteilwurde – nahm ebenfalls an der Verkostung teil.

Mit dem Auge des Kenners beaufsichtigte er nebenher die im Sous-vide-Verfahren vorgegarten Hohenloher Schweinerippchen, sogenannte Leiterle, auf einem Rost über glühenden Kohlen. Sie vervollständigten zusammen mit den ebenfalls dort schmorenden Bratwürsten aus der vorzüglichen Wurstmanufaktur Erchinger nicht nur das Testgeschehen, sondern erwiesen auch in dessen Verlauf, wie unterschiedlich die fertigen Saucen mit Fett und Röstnoten interagieren.

In Italien ist es der Fruchtsenf Mostarda

In den roten Saucen aus der Flasche wird Zucker durch duftige sowie scharfe Gewürze und vor allem Säure akzentuiert, wenn nicht sogar mobilisiert. Hinzu treten noch Salz, herbe Momente und die Umami genannte Würze. Die natürliche Lieblichkeit explodiert geradezu in den Barbecue-Saucen.

Das hat mit dem ursprünglichen Zweck der Tunke zu tun. Von Anfang an war ein hoher Zuckeranteil erforderlich, um Fleisch zu marinieren beziehungsweise kurz vor dem Servieren noch mit Karamell lackieren zu können – und verbrannte, bitter gewordene Stellen aromatisch wie optisch zu kaschieren. Braune, stark auf Malz oder Melasse beruhende Saucen bewahren diese Tradition genauso wie die japanische Technik, Grillgut mit der auf süßer Sojasauce und Sake basierenden Teriyaki-Würzsauce zu überglänzen. In Italien ist es der Fruchtsenf Mostarda, mit dem man Hühnerfleisch, aber auch Fisch, Gemüse und Grillkäse vollendet.

Inzwischen aber hat sich die mittelscharfe rote Sauce als Standardversion beim Barbecue durchgesetzt. Das liegt vor allem an der Tomate und einer ihrer beliebtesten Verbreitungsformen, dem Ketchup. Ohnehin kann man die meisten dieser Produkte als vom Letzteren abgeleitet verstehen, mit Anleihen beim Chutney sowie der proletarischen Currywurstsauce – samt einer Reminiszenz an den alten Gaumenschreck Grilltomate.

In vielen Fällen kommen die sämigen Saucen gar nicht mehr über dem Feuer zum Einsatz, und oft sind sie auch nicht mehr dafür geeignet. Stattdessen werden sie anstelle eines Jus, einer Glace oder eines aus Fleischabschnitten, Knochen und Gemüse gezogenen Fonds verwendet. Seit Gas- und Elektrogrills in Mode gekommen sind, setzen die Saucenhersteller vermehrt kondensierten Rauch zu, meist von Hartholz und in Form von Rauchsalz oder Liquid Smoke.

Trotz dieser Attacke beansprucht die Wechselwirkung von Süß und Sauer rasch die gesamte Aufmerksamkeit, zumal neben ihr Gewürze, Schärfe, Knoblauch und Zwiebel sowie Geschmacksverstärker beständig zirkulieren. Allerdings sagt es auch eine Menge über die Sparte aus – gleichzeitig auch über die moderne Supermarkt-Ernährung –, dass lediglich der Testsieger einen absolut sauberen, natürlichen Eindruck hinterließ.