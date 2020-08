Cowsharing bei Grutto : Eine Kuh für fünfzig Kunden

Als Berend te Voortwis in den Niederlanden aufwuchs, wäre es ihm wohl nicht im Traum eingefallen, Fleisch in einer Supermarktkühltruhe zu suchen. Auf dem elterlichen Bauernhof war es üblich, dass im Winter Kühe geschlachtet wurden, die sich die Familie anschließend mit Freunden und Angehörigen teilte. So bekam jeder etwas, und es musste nichts weggeworfen werden. Im Lauf der Zeit wollten sich wegen des schwindenden Vertrauens in Supermärkte und Schlachter und sinkender Fleischqualität immer mehr Menschen an der Gemeinschaftsschlachtung beteiligen. „Man erfährt im Supermarkt nicht, woher das Fleisch kommt, von welcher Kuh und welchem Hof es stammt oder ob die Kuh ein gutes Leben hatte“, sagt te Voortwis.

2014 gründete der Niederländer das Unternehmen Grutto. Das Prinzip ist das gleiche wie auf dem Hof: Mehrere Menschen beteiligen sich an einem Tier, und erst, wenn alles einen Abnehmer gefunden hat, wird geschlachtet und anteilig unter den Kunden aufgeteilt. Je nach Paketgröße und Art der Kuh sind das zwischen 30 und 70 Personen. Am Anfang habe es sechs Wochen gedauert, bis sich genug Personen für eine Kuh gefunden hätten. Erst als niederländische Zeitungen darüber berichteten, stieg das Interesse. Heute dauert es im Schnitt ein bis zwei Tage, bis eine Kuh ganz verkauft ist.

Ohne Medikamente und Gentechnik

Mittlerweile hat Grutto in Deutschland und den Niederlanden jeweils 80.000 Kunden. Hierzulande arbeitet das Unternehmen mit etwa 100 familiengeführten Bauernhöfen mit und ohne Bio-Zertifizierung zusammen. In den vier Onlineshops des Unternehmens verkaufen die Bauern – aufgeteilt nach Tierart – Kühe, Schweine, Hühner, Lämmer und in der Weihnachtszeit auch Gänse und Enten. „In der Corona-Krise hat uns das Forstamt Schuenhagen aus Mecklenburg-Vorpommern kontaktiert“, sagt Berend te Voortwis. „Sie hatten massive Probleme, ihr Wild zu verkaufen, weil viele Restaurants coronabedingt geschlossen waren.“ So kam es, dass Grutto seit Mai auf kaufnekuh.de auch Rehpakete anbietet, etwa 400 Tiere wurden seitdem schon verkauft.

Damit nicht nur Filetstücke im Warenkorb landen, sind die Fleischpakete bei Grutto aus verschiedenen Teilen zusammengestellt. Bei Rind und Schwein sind stets auch Hackfleisch und Würstchen dabei. Nur so könne sichergestellt werden, dass wirklich alles verwertet werde. Für das Kilogramm Rindfleisch zahlen Kunden auf der Plattform mindestens 15 Euro, Schweinefleisch gibt es von 13 Euro an.

Durch die unmittelbare Zusammenarbeit mit den Landwirten kann die Hälfte des Preises direkt an die Partnerbetriebe ausgezahlt werden. Ralph Nolle war 2015 der erste deutsche Landwirt, mit dem Grutto kooperierte. Auf seinem Hof im Deggenhausertal züchtet er Fleckvieh zur Milch- und Fleischproduktion, bis zu zehn Kühe im Jahr verkauft er über die Plattform. „Der Preis, den ich bei Grutto bekomme, liegt deutlich über dem Marktpreis“, sagt Nolle. „Ich finde es fair, dass sie immer den gleichen Preis zahlen, auch wenn der Marktpreis aktuell coronabedingt schlecht ist.“ Im Gegensatz zu den Schlachthöfen, an die er früher seine Tiere verkaufte, bevorzuge Grutto ältere Kühe bis zehn Jahre.