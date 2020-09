Castell'sches Weingut : „Wer ihn nur jung trinkt, verpasst sehr viel“

Durchlaucht, Sie führen das Fürstlich Castell’sche Domänenamt in der 26. Generation. Lastet diese bemerkenswerte Tradition auf Ihnen und Ihrer Arbeit?

Fürst zu Castell-Castell: Für mich ist das keine Belastung. Es ist ein Privileg, auf dieser Grundlage aufbauen zu können. Man kann das als eine Art Leitfaden begreifen, an dem man sich orientieren kann – aber nicht muss.

Und wie ist das für einen jungen Weingutsleiter wie Sie, Herr Geil?

Peter Geil: Auch mich belastet das nicht. Das Weingut meiner Familie hat ja auch eine lange Geschichte, immerhin seit 1736. Schon deshalb ist mir die Situation nicht ganz neu. Aber eine Herausforderung ist es natürlich schon, diese Tradition auf der einen Seite zu bewahren und auf der anderen mit einer zeitgemäßen Art des Weinmachens zu verbinden.

Fürst Castell: Ein altes Weingut wie unseres wird ja nur dann alt, wenn man es immer wieder erneuert. Also, wenn man die Weinberge immer mal wieder mit neuen Rebstöcken bepflanzt, sich für neue Rebsorten öffnet, sich mal mit Edelstahl, mal mit Barrique beschäftigt. Wir sind ja kein Museum. Das haben meine Vorfahren doch auch so gemacht. Sonst wären sie doch nicht so kühn gewesen, irgendwann eine unbekannte, ausländische Rebsorte auszuprobieren. Hätten sie das nicht getan, gäbe es in Franken heute keinen Silvaner.

Wie sind Ihre Vorfahren auf die Idee gekommen, diese neue Traubensorte nach Castell zu holen?

Fürst Castell: Dazu haben zwei Katastrophen beigetragen: Zum einen hatte der Dreißigjährige Krieg weite Teile Europas verwüstet, und für den Wiederaufbau waren viel Mut und Zuversicht nötig. Zum anderen veränderte sich das Klima, es war der Beginn der sogenannten Kleinen Eiszeit. Es wurde also spürbar kühler, und die Winzer bekamen Probleme mit der Reife der Trauben. Und da hat man hier in Castell die neue Rebsorte ausprobiert, die höchstwahrscheinlich durch die Zisterzienser aus Österreich hierher kam und deshalb zunächst auch „Österreicher“ genannt wurde. Im April 1659 kamen die ersten 25 Stöcke nach Castell und wurden im Schlossberg gepflanzt, in unserer bis heute wichtigsten Lage.

Und wann wurde aus dem Österreicher der Silvaner?

Fürst Castell: Mehr als 300 Jahre später. Der Silvaner wurde bis ins 20. Jahrhundert hinein „Österreicher“ genannt.

Warum hat diese Rebsorte dann hier einen solchen Siegeszug angetreten?

Geil: Das hing vor allem mit den Eigenschaften der Pflanzen zusammen: Der Silvaner hat eine relativ dicke Beerenhaut und ist dadurch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Fäulnis. Außerdem hat er eine kürzere Vegetationszeit und konnte sich deshalb an die kühleren Verhältnisse besser anpassen als andere Rebsorten. Außerdem hat Silvaner eine geringere Säure und den Leuten vielleicht deshalb auch besser geschmeckt.

Fürst Castell: Der Silvaner schmeckt schon als Traube besser als die allermeisten anderen Rebsorten; aus Riesling kann man super Weine machen, aber die Trauben sind beinahe ungenießbar. Wir haben alte Aufzeichnungen, in denen es heißt, man müsse während der Ernte sorgfältig Aufsicht führen, damit die Leser die Trauben nicht essen. So sind meine Vorfahren vielleicht auch deshalb auf den Silvaner und seinen Geschmack aufmerksam geworden. Allerdings muss man auch wissen, dass die Weine lange im Gemischten Satz angepflanzt wurden, also gemeinsam in einem Weinberg wuchsen und zusammen gekeltert wurden.