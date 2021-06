Bibimbap aus Südkorea : Die Veggie-Bowl ohne Allüren

Schnell noch die Avocado-Scheiben zurechtgerückt und die Goji-Beeren in Position gebracht: Um das Mittagessen fotografisch perfekt einzufangen, wird so mancher zum Food-Stylisten. Die photogenen „Veggie Bowls“ erfreuen sich dabei zunehmender Beliebtheit. Schön bunt und ästhetisch angerichtet, sind sie auf Instagram wahre Like-Garanten.

Anna Schiller Volontärin. Folgen Ich folge

Befeuert vom Trend des „Clean Eating“ landeten die vegetarischen Schüsselgerichte vor einigen Jahren auf den Speisekarten hipper Restaurants. Sie bestehen meist aus unterschiedlichen Getreidearten, Hülsenfrüchten, frischem Obst und Gemüse sowie Nüssen. Industrielle Fertigprodukte sucht man vergebens – „clean“ soll es schließlich sein. So sind Veggie Bowls zu einem essbaren Statussymbol avanciert. Den Followern signalisiert man: Schaut her, ich genieße und achte dabei noch auf meine Gesundheit.

Was Deutschland gerade erst erobert hat, gibt es in Korea schon seit Jahrhunderten, nur kommen die Veggie-Bowls, oder genauer gesagt Bibimbap, dort deutlich unprätentiöser daher. Bibimbap bedeutet „vermischter Reis“ auf Koreanisch. Das klingt erst einmal unspektakulär. Dahinter steckt jedoch ein Klassiker der koreanischen Esskultur, der mit einfachsten landestypischen Zutaten auskommt.

Regenbogen in der Schüssel

Grundlage ist eine ehrliche Portion weißer Reis, je nach Region und Restaurant kommen aber auch Gerste oder Vollkornreis zum Einsatz. In einer Schale werden verschiedene Gemüsesorten auf dem Reis drapiert. Häufig wird Bibimbap in einem glühend heißen Steintopf gereicht. Auf dem Gemüse liegt dann ein rohes Ei, das durch der Hitze nachgart. Für mehr tierisches Protein kann eine Portion dünn aufgeschnittenes Rindfleisch sorgen, besonders in den Küstenregionen findet man aber auch Rogen oder rohe Fischwürfel in der Schüssel. Vegetariern sei an heißen Sommertagen eine kalte Variante mit Seidentofu zu empfehlen.