Restaurant „Bianc“ in Hamburg : Lebenstraumerfüllung mit Elbphilharmonieblick

Eine glückliche Schicksalsfügung hat Matteo Ferrantino von Apulien über die Algarve in die Hamburger Hafencity verschlagen, in der er das Mare Nostrum kunstvoll auf den Tisch bringt.

Für die meisten Menschen sind Zahnärzte keine Traumfeen, die einem die sehnlichsten Wünsche von den Lippen ablesen. Stattdessen kann man schon froh sein, wenn es nicht so schlimm wird, sobald man den Mund aufmacht. Bei Matteo Ferrantino ist das ein bisschen anders. Sein Zahnarzt ist ein Hamburger Kieferorthopäde, der Stammgast in der „Vila Joya“ war, Dieter Koschinas legendenumranktem Zwei-Sterne-Lokal an der Algarve.

Dort arbeitete Ferrantino neun Jahre lang erst als Sous-, dann als Küchenchef, nachdem er zuvor mit Eckart Witzigmann auf Mallorca und Roland Trettl im „Hangar 7“ in Salzburg gekocht hatte. An seinem freien Tag bereitete er für den Stammgast einen Seebarsch im Salzmantel zu, der ihm offensichtlich so gut gelang, dass der Kieferorthopäde den Koch fragte, was er als Dank dafür haben wolle.

Ein Glas Champagner, sagte dieser ganz bescheiden, doch der Arzt insistierte: Was sein tiefster Wunsch sei, sein Lebenstraum? Da fasste sich Ferrantino ein Herz und gestand: ein eigenes Restaurant. Zwei Jahre später eröffnete er das „Bianc“ in der Hamburger Hafencity mit Blick auf die Elbphilharmonie, das heute, wiederum zwei Jahre später, mit einem Michelin-Stern und sechzehn Gault-Millau-Punkten ausgezeichnet und zur festen Größe in der hanseatischen Hochgastronomie geworden ist.

Eine trügerisch echt aussehenden Austernperle

Matteo Ferrantino, der schon als Neunjähriger in den Pizzerien seines apulischen Heimatstädtchens Mattinata auf Holzkisten am Herd stand, hat das Mittelmeer an die Elbe gebracht. Er kocht italienisch-spanisch-südfranzösisch-griechisch mit gelegentlichen Eskapaden an den portugiesischen Atlantik und hat sich dafür den passenden Rahmen geschaffen: Mitten im Restaurant steht ein Olivenbaum aus dem Garten seiner Familie, die Decke aus Pinienholz ist einer Pergola nachempfunden, der Steinboden sieht genauso aus wie das Straßenpflaster in Mattinata, in den Toiletten läuft man über das Trottoir des Passeig de Gràcia in Barcelona.

Und wenn man sieht, mit welcher Akribie der Chef vor dem Service jede Serviette, jedes Glas, jeden Stuhl millimetergenau in Position rückt, dann ahnt man, wie ernst es ihm mit seinem hanseatisch-mediterranen Lebenstraum ist – sehr zum Wohlgefallen der Kieferorthopädenmärchenfee, die nicht nur zu Ferrantinos Geschäftspartner und Investor, sondern auch zu seinem Trauzeugen und väterlichen Freund geworden ist.

Bei einem Stern soll der Traum offensichtlich nicht enden, und so beginnt Ferrantino sein Menü mit einer spektakulären Parade aus neun Raffinessen, vom Chef persönlich mit dem Aplomb der Italianità dargereicht auf den maritim inspirierten Glasskulpturen einer Barceloneser Designerin – drei ist die Wurzel aus neun, ein Schelm, der dabei Böses denkt, was niemand muss, denn die Show schmeckt fabelhaft: Ein grüner Apfel-Meerrettich-Gazpacho wird ins Reagenzglas gefüllt, eine trügerisch echt aussehende Austernperle ist aus Austernaromen nachgebaut, das Piri-Piri vom Huhn entpuppt sich als Praline aus Mousse mit einem Tupfer Piment d’Espelette, und der Oktopus ruht mit symmetrisch verschlungenen Armen wie eine Krone auf einem Thron aus Kartoffelstroh.