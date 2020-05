Baseler Restaurant „Stucki“ : Wo liegt der Schlüssel zum Glück?

Tanja Grandits will vor allem Spaß im Leben. Und am liebsten kocht sie. Genau diese Kombination hat die Chefin der Baseler Feinschmeckerinstitution „Stucki“ zur besten Köchin der Schweiz werden lassen. Die Kolumne Geschmackssache.

Ihre Villa Kunterbunt liegt im feinen Baseler Stadtteil Bruderholz, die beiden Zwergkaninchen haben sie und ihre Tochter „Kleiner Onkel“ und „Herr Nilsson“ getauft, das echte Pferd ist allerdings nicht auf der Veranda angeleint, sondern auf einem Bauernhof ein paar Meter weiter, und ihr morgendliches Yoga-Ritual endet immer im Kopfstand, weil starken Mädchen dabei bekanntlich die besten Ideen kommen. Niemand anderes als Pippi Langstrumpf wollte Tanja Grandits in ihrer Kindheit sein, und jetzt, mit fünfzig Jahren, hat sie sich die Welt tatsächlich so gemacht, wie sie ihr gefällt: Seit zwölf Jahren ist sie die Chefin der eidgenössischen Feinschmeckerinstitution „Stucki“, lebt mit ihrer Tochter im ersten Stock des schneewittchenweißen Anwesens in einer kunterbunten Wohnung, hat sich zwei Michelin-Sterne und neunzehn Gault-Millau-Punkte erkocht, ist gerade zum zweiten Mal als „Schweizer Koch des Jahres“ ausgezeichnet worden, gilt längst als beste Köchin ihrer Wahlheimat.

Und das alles, obwohl nicht Ehrgeiz, sondern Gelassenheit ihr Grundcharakterzug ist. „Ich habe meinen Schlüssel zum Glück gefunden“, sagt Tanja Grandits, die wie Pippi ein schönes Leben mit viel Spaß und wenig Zwang in der kleinen familiären Welt ihres Restaurants führen will. Einfach muss es sein, nicht kompliziert, einfallsreich, nicht konventionell, harmonisch, nicht angestrengt, und genauso kocht sie auch. Als Amuse-Gueule stellt sie ihren Gästen mit einem stark schwäbisch eingefärbten „Grüezi“ nicht gerade zur Finesse neigendes Blaukraut in drei verblüffend feinen, kein bisschen nach polternden Kraftmeiern schmeckenden Variationen auf den Tisch, als Tartelette, Falafel und Kraftbrühe mit Mohn und Grapefruit – und schon wissen wir, dass uns hier eine pippiesk eigensinnige Küche erwartet.

Allerdings belässt es die Chefin bei einem einzigen Küchengruß, was ihrer großherzigen Golddukatenverschwenderinschwester im Geiste wohl nicht schmecken würde, und serviert gleich danach mit resoluter Lust an der Säure ein orangefarbenes Teller-Tableau aus Saibling-Sashimi, Sanddorn, Ponzu und Kohlrabi, das genauso wie die Schwarzwurzelsuppe ein Paradebeispiel für Tanja Grandits‘ Markenzeichen ist: das Spiel mit der Monochromie. Weiß ist bei der Suppe die dominante Farbe, die in Gestalt von Tapioka, Kokos, Ingwer und Jakobsmuscheln auf den Teller gemalt wird, aber nicht als artistischer Selbstzweck, sondern immer im Dienste des Aromas. Die vermeintlichen Geschmackspoltergeister Ingwer und Kokos sind so präzise dosiert, dass sie genau die richtige Balance aus Präsenz und Dezenz halten, die Muschel ist als Tataki so zart gegart, dass sie auf der Zunge wie Gischt zerschmilzt, während Schwarzwurzel und Tapioka dank ihrer Gefährten nicht in die Versuchung geraten, es sich in selbstzufriedener, stärkesatter Sämigkeit bequem zu machen.