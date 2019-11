Bar-Szene einer Bankenstadt : Happy Hour in Frankfurt

Die Frauen gehen gelangweilt vor dem „Hotel Elbe“ auf und ab. Kurz werfen sie den beiden Fremden auf dem Gehweg einen auffordernden Blick zu, wenden sich aber ab, als die Männer an der schwarzen Tür nebenan stehen bleiben und klingeln. Die Sache ist klar: Sie wollen keine Annäherung, sondern wollen trinken – wie alle, die hier abends um Einlass bitten.

Peter Badenhop Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Wenn sich die Tür öffnet, müssen die Gäste eine steile Treppe hinabsteigen. Es ist düster, die Leute rauchen, hinter der Theke wird in aller Seelenruhe gemixt. Willkommen in der „Kinly Bar“ im Frankfurter Bahnhofsviertel. Hier kann man nicht reservieren und nur bar bezahlen, es gibt kein Tageslicht und keinen Handyempfang – dafür aber Drinks, die ihresgleichen suchen. Vom Fachblatt „Mixology“ ist die kleine Kellerbar zur „Bar des Jahres 2020“ ausgerufen worden. Und spätestens jetzt dürfte es an der schwarzen Tür an der Elbestraße noch öfter klingeln.