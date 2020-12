Als Erstes kaufte ich mir ein Backbuch für Anfänger. Mein Pilotprojekt: versunkener Apfelkuchen. Diesmal nahm ich die Sache ernst, hielt mich genau an die Vorgaben, denn das ist es, was die Könner immer raten: beim Backen nie frei nach Schnauze! Vermutlich ist Backen einfach Chemie, und tatsächlich: Ich hatte die richtige Formel gefunden. Der Kuchen ging zwar nicht richtig auf, aber er schmeckte nicht schlecht. Ich machte weitere Schritte, um mein Backrepertoire zu erweitern. Dabei wurde ich nicht übermütig, sondern blieb beim versunkenen Apfelkuchen und wagte mich immer mal an schwierigere Dinge: Käsekuchen, Biskuitboden, Lemontartes. Nicht alles gelingt mir, aber ich werde immer besser.

Ich bevorzuge immer noch unkomplizierte, aber wirkungsvolle Rezepte wie den einfachsten Plätzchenteig der Welt (siehe Kasten unten). Exotische Zutaten meide ich. Es reicht mir, dass ich vier, fünf Kuchen im Portfolio habe, die einigermaßen schmecken. Niemand würde sagen: Wow, die hat Talent! Es ist also nicht eine Erfolgsgeschichte wie von der Couch-Potato zur Marathonläuferin. Eher bin ich backtechnisch gesehen eine solide Joggerin.

Was meine Kinder betrifft, so versuche ich, sie regelmäßig zum Backen zu motivieren. Schließlich ist Backen kein Schulfach. Eigentlich schade, sonst gäbe es für die schweren Fälle von KBS (Koch-Back-Schwäche) Förderunterricht, und die Lehrer würden sagen: üben, üben, üben. Oder: Wer backen kann, ist besser dran. So wird es immer wieder Menschen geben, die mit ihrem Backofen nichts anfangen können. Das will ich verhindern und stehe deshalb im Dezember in der Küche, während Rolf Zuckowski unermüdlich „In der Weihnachtsbäckerei“ singt, zeige den Kindern, wie man abwiegt, quirlt, Eier trennt, Glasuren macht. Und hoffe darauf, dass sie etwas mitnehmen – fürs Leben.