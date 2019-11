Alkoholfreie Getränke : Geschüttelt, nicht beschwipst

Drei Tage wach, so muss man sich die Besucher der Veranstaltung vorstellen, die kürzlich in einem Hamburger Pop-up-Store stattfand. Es wurde getanzt, geflirtet, aber auch meditiert und Yoga gemacht. Zu trinken gab es ausschließlich eine alkoholfreie Spirituose namens Undone, und zwar in den Geschmacksrichtungen Wacholder, Zuckerrohr, Bitter und Aperitif. Obwohl Erstere klar auf eine Imitation der allgemeinen Trendspirituose abzielt, steht „This is not a Gin“ auf ihrem Etikett, aus Verbraucherschutzgründen. Die Undone-Mitarbeiter Robbert de Wildt und seine Kollegen haben sich ein klares Ziel gesetzt: „Mit unserem Produkt wollen wir den weltweiten Alkoholkonsum um zwanzig Prozent senken.“

Das klingt ziemlich ambitioniert und doch nicht unwahrscheinlich. In Deutschland ging der Pro-Kopf-Konsum von Alkohol in den Jahren zwischen 1990 und 2017 um mehr als drei Liter zurück. Siebzig Prozent der Sechzehn- bis Einundzwanzigjährigen trinken Umfragen zufolge Alkohol nur gelegentlich oder nie. Hinzu kommen all jene, die nichts Alkoholisches trinken können: schwangere Frauen, Gläubige, Autofahrer. Lange Zeit gab es für sie im Supermarkt lediglich alkoholfreien Sekt oder alkoholfreies Bier und im Restaurant die Wahl zwischen Wasser mit und ohne Kohlensäure.