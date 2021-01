Sirtfood-Diät im Selbstversuch : Abnehmen wie Adele – funktioniert das?

Vor ein paar Monaten traf ich einen Bekannten im Getränkemarkt, der mir offenbarte, ich sei etwas „fluffiger“ geworden. Bald darauf noch eine weitere folgenreiche intravenöse Dosis Ehrlichkeit: Dass sich meine Mutter am Ende eines Familientreffens mit „Du hast ganz schön zugenommen“ verabschiedet hatte, führte dazu, dass ich Stunden später frustriert und besoffen auf der Couch lag. Am nächsten Morgen durchscrollte ich, nicht weniger schlecht gelaunt, ein paar Instagram-Feeds und bekam schicksalhaft ein Foto von Sängerin Adele zu Gesicht, das ihren Abnehmerfolg von minus 45 kg präsentierte – dank einer gewissen „Sirtfood-Diät“, von der ich noch nie zuvor etwas gehört hatte. Das war der Klick in meinem Kopf.

Einverstanden. Ich habe wirklich zu viel auf den Rippen, und ich weiß auch, warum. Es liegt an der mangelnden Disziplin, an der alltäglichen Bequemlichkeit einer im Sitzen arbeitenden Berufstätigen, an dem herausragenden Erfolg, dass ich nach 20 Jahren endlich aufgehört habe zu rauchen. Und natürlich an Corona.