Es ist ein sonniger Tag im Norden der englischen Grafschaft Hampshire. Und es ist ein trauriger Tag für die Familie Carnarvon. Vor vier Tagen erst ist die Königin gestorben. Darum ist das Anwesen für Touristen geschlossen, die blaurote Flagge auf dem Turm weht auf halbmast. „Eigentlich wollte ich am 19. September mein neues Buch ,The Earl and the Pharaoh‘ fertigstellen“, erzählt Gräfin Fiona Carnarvon. „Aber das geht jetzt nicht, weil da die Beerdigung der Königin ist.“ Ihr Mann, der achte Graf von Carnarvon, war eines von nur 30 Patenkindern von Elisabeth II. Die Carnarvons sind zur Beerdigung in London und dem privaten Teil der Trauerfeierlichkeiten auf Schloss Windsor in genau einer Woche eingeladen.