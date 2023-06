Übernachtung in Barbies Villa in Malibu

Die Hausvermietungsplattform Airbnb bietet Barbie-Fans die Gelegenheit, sich in der lebensgroßen Version des ikonischen Puppen-Traumhauses zu amüsieren – und das kostenlos.

Die Villa mit Meerblick im kalifornischen Malibu stand 2019 schon einmal kurz über Airbnb zur Anmietung zur Verfügung, Anlass war damals der 60. Geburtstag der Barbie-Puppe. Nun ist das Haus in frischem Pink renoviert und wird, laut einer Mitteilung von Airbnb, diesmal „von Ken vermietet“.

Die Aktion um den Kinostart des „Barbie“-Films umfasst jeweils eine Übernachtung am 21. und am 22. Juli, also genau dann, wenn Greta Gerwigs Film in den Kinos starten soll. Ab dem 17. Juli können Gäste Reservierungsanfragen stellen. Fokus des Aufenthalts liegt auf dem Barbie-Begleiter Ken, dessen Zimmer einen Kleiderschrank beinhaltet, mit dem Gäste „ihren inneren Cowboy“ entdecken können.

Auch ein Pool mit pinkfarbener Rutsche, eine Discoanlage mit bunter Tanzfläche und ein großes Plastikpferd gehören zur Einrichtung.

„Der Aufenthalt wird kostenfrei sein, denn Ken hat nicht herausgefunden, was Barbies Malibu Dreamhouse kosten könnte – immerhin ist Kens Ding eher der Strand als die Mathematik“, heißt es auf Airbnb in Anlehnung an die Rolle, die die Figur Ken im „Barbie“-Film spielen wird. Für An- und Abreise seien die Gäste aber selbst verantwortlich.