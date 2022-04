Kunstraum Terzo Fronte : „Zur Vernissage wurde hier ein ganzes Lamm gegrillt“

Aktualisiert am

Mitten in der Pandemie gründeten zwei Franzosen den Kunstraum „Terzo Fronte“ in Rom. Warum selbst Louis Vuitton den Ort in seinen Reiseführer aufnahm.

Wenn man sich mit den Gründern von Roms aktuell ungewöhnlichsten Galerieraum trifft, geht es erstmal in die Gelateria. Genuss muss sein, sagt die 33-Jährige Georgia René-Worms, unverkennbar künstlerisch gekleidet in schwarzer Courrèges-Logo-Jacke und schwarzem Samtkleid. Ebenso stilsicher ist Colin Ledoux, 52, in grau gestreiftem Anzug mit schwarzer Seidenkrawatte, locker eine Zigarette im Anschlag.

Mit dem Eis in der Hand geht es auf zu Terzo Fronte, entlang der alten Stadtmauer. Der Kunstraum liegt in Roms Arbeiterviertel San Lorenzo, gut eine Viertelstunde hinter dem Hauptbahnhof Termini und abseits von den Touristen, die seit März allmählich wieder in die Stadt strömen.

Als sich die gusseiserne Fahrstuhltür öffnet, kommt gleich die nächste Überraschung: Terzo Fronte ist kein weißer Galerieraum, sondern ein sonnendurchflutetes Appartement. „Wir hatten seit Oktober 2020 eigentlich mit der Idee gespielt, einen Verlag zu gründen oder so etwas in der Richtung aufzubauen”, erzählt Colin Ledoux. „Aber als ich dann in diese Wohnung gezogen bin, haben wir sofort gemerkt, dass das hier Potential hat.”

Ein Wohnzimmer wie ein Wintergarten

Denn die rund 65 Quadratmeter große Wohnung besitzt nicht nur verschachtelte Räume mit den typisch italienischen Terrakotta-Fliesen, sondern auch ein großes Wohnzimmer, das einem Wintergarten gleicht und den Weg freigibt auf eine riesige Dachterrasse mit Blick auf Roms Stadtmauer und die Gleise zum Hauptbahnhof.

„Wir wollten die Politik zeitgenössischer Kunst thematisieren,” sagt Georgia René-Worms über den Ausgangspunkt ihres Projektes, „und wir haben uns gesagt: die beste Art darüber zu reden, sind nicht nur reine Ausstellungen, sondern auch ein Ort, um Künstlerinnen und Künstler aufzunehmen, sie produzieren zu lassen und Treffen zu organisieren, um sie zu vernetzen und in die Kunstszene Roms einzuführen.”

Anders als im Geschäfts- und Finanzzentrum Mailand mit seinen großen Galerien und urbanen Räumen ist die zeitgenössische Kunstszene in Rom gerade erst am Entstehen. Hier ist es immer noch wahrscheinlicher über einen Michelangelo oder Raffael zu stolpern, als gewagte junge Kunst zu sehen.

Wie eine kleine Oase kommt einem deshalb Terzo Fronte vor. Statt mit persönlichen Gegenständen ist jeder Raum der Wohnung gerade mit Skulpturen, Gemälden oder gestreiften Metall-Dreiecken gefüllt, was eine ungewöhnliche Intimität entstehen lässt. Fast, als würde man heimlich bei der Kunst zu Besuch sein.

Mitte März ist die Ausstellung „La Méditerranée“ von Mateo Revillo und Edgar Sarin in den letzten Zügen. Im Wohnzimmer prangt eine mannshohe Skulptur aus vier Aluminium-Säulen, das Dach ist gefüllt mit Artischocken, die traditionell zur römischen Küche gehören. Geografie und Rituale spielen bei dem französischen Künstler Sarin, der kürzlich auf dem Titelblatt des Pariser Centre Pompidou Magazins war, eine wichtige Rolle. „Für die Vernissage hat er in einer Performance einen Tonofen mit Erde aus Umbrien gebaut und ein ganzes Lamm gegrillt”, erzählt Colin Ledoux beim Rundgang. „Das hat eine Gemeinschaft geschaffen.” Terzo Fronte ist also vielmehr ein Knotenpunkt als ein Ausstellungsraum.