I ch bin rastlos, neugierig und ausgesprochen reiselustig. Andere lesen Weltliteratur, ich lese Weltkarten. Kofferpacken dauert bei mir keine zehn Minuten. Meine Reiseziele auf einem Zettel über dem Schreibtisch: Titisee im Schwarzwald, Surprise in Arizona, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch in Wales. In Berlin-Mitte, wo ich wohne, passiert schon lange nichts Neues. Spätestens nach drei Wochen will ich weg. Nur meine Flugscham macht mir Druck. Ich esse kein Fleisch, kaufe nur selten Kleidung und streame nicht. Aber was ich in den vergangenen Jahren privat und beruflich an CO2 verpulvert habe, erschüttert mich. Da hilft kein Schönrechnen mit Atmosfair mehr. Da hilft nur – hierbleiben. Also: hier, in Deutschland. Es war schön, das vorweg. Auch wenn ich mich nicht an das Licht von Souvenirläden in pittoresken Altstadtgassen erinnere, das einen so blendet wie der geöffnete Kühlschrank mitten in der Nacht. Ich denke stattdessen an metallisch glänzende Kugeln auf Holzstäben in Vorgärten, die 365 Tage im Jahr ein Gefühl von Weihnachten vermitteln, ganz gleich, ob von ihnen Schneeregen perlt oder sich Sonnenlicht darin spiegelt. Ich denke an das Rot der Rewe-Filialen am Dorfrand und das Rot der Sparkassen-Filialen im Dorfzentrum. Und an die verschiedenen Grüntöne: das goldene Moosgrün am Rennsteig, das tiefe Blaugrün der Eifel, das schillernde Smaragdgrün im Altmühltal, das dichte Dunkelgrün im Schwarzwald. Mein Mann, unsere anderthalb Jahre alte Tochter und ich auf Urlaub in Deutschland. Das hatten wir schon lange vor. Dieses Jahr ging es nicht anders, wegen Corona. Einpacken, hinfahren, rumwandern, nichts tun, zurückkommen: ohne hektische Check-ins, ohne lange Transfers, ohne Klimazonen- und Garderobenwechsel von Wollpulli in Badeanzug. Das Reisen mit Auto oder Zug im eigenen Land plätschert so beruhigend gleichmäßig dahin wie ein Zimmerbrunnen. Kein Stress, sondern Ruhe, keine Sightseeing-Listen, sondern aktive Erholung. Aber nicht an der Ost- oder Nordsee, nicht in den Alpen, denn da ist es voll. Wo wir sind, da ist nichts los. Zum Glück!





Rennsteig: Schlendern im Thüringer Wald