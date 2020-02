Interior-Trend Trockenblumen : Oma wusste es schon immer

Nicht alle Lebensweisheiten aus Großmutters Trickkiste

sind überholt. Schon die alten Damen wussten die Vorzüge von Trockenblumen zu schätzen: kein lästiger Blumenvasengeruch, kein Umtopfen – und man muss nicht gießen. Das kommt vor allem Menschen entgegen, die viel reisen. Daher setzen auch Stars und Influencer mittlerweile auf getrocknete Bouquets in natürlichen Erd- und Pastelltönen, damit es neben Coffeetable-Books und Kerzenständern nicht so leer aussieht. Getrocknete Grünlinge dekorieren den Hygge-Stil, in großen oder kleinen Vasen, besonders stilsicher in Apothekengläsern.

Der Trend stammt natürlich von Pariserinnen. Die It-Girls Jeanne Damas und Sabina Socol setzen Trockenblumen in ihren Altbauwohnungen in Szene. Die dänische Modebloggerin Pernille Teisbaek schritt sogar mit einem getrockneten Brautstrauß zum Altar. Auch die vielen Dinner-Partys der Modeszene schmücken sich inzwischen mit getrockneten Farmblumen.

Trockenblumen werden zu floralen Hipstern! Pampasgras, Eukalyptus und Baumwollzweige dringen bis in Einrichtungshäuser und Onlineshops vor. Die Blumenhändler reagieren auf den Trend. Catrin Schlotmann, Floristin von Pigment Floristik in Offenbach, beliefert seit Oktober 2018 Frankfurter Restaurants, Cafés und Hotels mit eigens getrockneten Thekensträußen.

Das Geschäft mit den Trockenblumen floriert

Vom Trendcafé „EspressoEspresso“ bis hin zum Beauty-Concept-Store Philokalist: An der Braubachstraße wirkt es so, als hätte Schlotmann die ganze Straße ausgestattet. Und für die Café-Bar „AMP“ des Frankfurter DJs Ata, die am Wochenende zum Club wird, übernahm sie die gesamte Terrassenbepflanzung. In Workshops gibt Catrin Schlotmann mittlerweile ihr Wissen weiter.

Von den Jahreszeiten jedoch ist die Floristin weiterhin abhängig, denn nicht jedes Kraut eignet sich zum Trocknen. Die größte Auswahl steht auch ihr im Sommer zur Verfügung. Getrocknet halten die Sträuße dafür eine halbe Ewigkeit. Abfälle entstehen kaum. Diese floralen Entwürfe sind also nicht nur schön und pflegeleicht, sondern auch nachhaltig.