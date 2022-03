Bergsteigerin Ines Papert : Vor allen Männern

Es war im Winter 2005, in Ouray, einem Ort im Südwesten des amerikanischen Bundesstaats Colorado, mitten in den San Juan Mountains. In Ouray steigt jedes Jahr das Ice Festival, ein Treffen der besten Athleten im Eisklettern – einem faszinierenden Sport, technisch, taktisch, physisch höchst anspruchsvoll, mit Routen, die sich ständig verändern und schon kurz nach einer Begehung verschwunden sein können. „Dort habe ich wohl die größte Anerkennung in meinem ganzen Leben geerntet“, sagt Ines Papert. „Und das für etwas, das ich selbst nicht so schwierig fand wie etwa eine Erstbegehung, bei der du tagelang unterwegs bist, bei der du leidest und kämpfst und frierst und irgendwann oben stehst.“

2005 in Ouray schafften es nur drei Kletterer, die Route in einer vereisten Schlucht bis ganz oben zu durchsteigen. Zwei Männer und eine Frau. Die Schnellste der drei war Ines Papert. Das bedeutete: Papert war Gesamtsiegerin. Vor allen Männern. Der Erfolg schlug international Wellen; selbst die „New York Times“ berichtete darüber. In ihrem Buch „In Fels und Eis“ erzählt Papert, wie sie bei der Preisverleihung vor Tausenden Zuschauern etwas von „Gut gelaufen“ und „Glück gehabt“ gemurmelt habe, und die kanadische Eiskletter-Legende Will Gadd, einer der Geschlagenen, daraufhin das Mikrofon nahm und sagte: „Ines, shut up, you kicked our butts!“ – „Hör auf, du hast uns in den Hintern getreten!“ Heute sagt Ines Papert: „Was mich vor allem begeistert hat, war die Coolness, mit der die männlichen Konkurrenten damit umgegangen sind.“