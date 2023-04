Aktualisiert am

Das Sara Kulturhus des Büros White Arkitekter in Skellefteå in Schweden Bild: Åke Eson Lindman

Lässt sich mit Holz die Welt retten? Hans Joachim Schellnhuber glaubt daran. „Wir können uns mit Holz aus der Klimakrise herausbauen“, lautet das Credo des Klimaforschers, der in globalen Zusammenhängen denkt. Sein Ansatz: Holz bindet Kohlendioxid, und zwar etwa eine Tonne je Kubikmeter. Wer es anstelle von Beton und Stahl, bei deren Herstellung Unmengen des klimaschädlichen Gases freigesetzt werden, als Baumaterial verwendet, hilft dem Klima also gleich doppelt.

Matthias Alexander Stellvertretender Ressortleiter im Feuilleton. Folgen Ich folge

So weit, so bekannt. Schellnhuber kam nun vor ein paar Jahren auf die Idee, dass man das Ganze mit einem „Narrativ“ versehen muss, damit eine überzeugende Werbebotschaft daraus wird. Voilà: Wenn die Bauwirtschaft auf der Welt weitgehend auf Holz umgestellt wird, dann setzt man damit eine Wald-Bau-Pumpe in Gang, die zur Dekarbonisierung der Atmosphäre führt. Um überall die Voraussetzungen für Holzbauten zu schaffen, muss Schellnhuber allerdings ein sehr großes Rad drehen.