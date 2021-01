Statuen im Schlossgarten : Verhüllt in Versailles

Versailles in der dunklen Jahreszeit. Noch hängen einige Blätter an den Bäumen. Touristen sind kaum zu sehen, wegen der Pandemie und des Wetters. Der Park ist im Winterschlaf, die Skulpturen sind in Hussen gehüllt, den Blicken entzogen. Der große goldene Brunnen unterhalb des Schlossparterres zieht die Blicke auf sich. In seiner Mitte thront Latona, selbst im tiefsten Winter unbekleidet. Ihr Blick und ihre Geste gehen ins Leere: Wo sind ihre Kolleginnen? Alle unkenntlich.

Die vornehme Blässe der Marmorhaut, manchmal von zarten Adern durchzogen, zwingt zur jährlichen Verhüllung. Der edle Carrara-Marmor gefriert zu leicht in den nördlichen Gefilden. Wenn Wasser in die Kapillaren des Steins eindringt und gefriert, platzen Strukturen auf, und Stücke können abbrechen. Flechten und Moose fassen Fuß. Die Luftverschmutzung lässt die Damen und Herren alt und grau aussehen. Ihre Vorbilder stehen in Italien und Griechenland. Vielleicht vermissen diese Figuren die südliche Sonne auch deshalb so sehr.

Im Winter sind sie alle gleich

Mehr als 200 Statuen und Büsten stehen im Park, alle zum Ruhm von Ludwig XIV. aufgestellt. 1674 gab der Sonnenkönig bei Charles Le Brun den „Grande Commande“ in Auftrag. Ludwig XIV. selbst skizzierte die Pläne dafür. Der Sommer ist gleich zweimal vertreten: als kräftiger Geselle und als Frau, man konnte sich wohl nicht einigen.

Die Jahreszeiten sind über den ganzen Park verteilt. Zur Ehre des Königs: antike Götter, Allegorien und Kontinente. Amerika steht in einer Reihe mit Afrika und Europa, demokratisch in Stoff und Größe vereint. Von Australien konnte man sich damals noch kein rechtes Bild machen, Frankreich wird als Sieg des Empire dargestellt. Aber warum das alles aufzählen? Die Figuren sind ja gerade alle seltsam abwesend. Die Allegorie des Frühlings ist so unscheinbar wie Sommer, Herbst und Winter.

Vor zehn Jahren begann ich, hierherzukommen. Das Schloss und der Barockgarten „à la française“ von André Le Nôtre beeindrucken mich immer noch. Die Herrschaft des Königs über die Natur, symbolisiert in 800 Hektar künstlich manikürter Landschaft. Sind die Symbole der Macht in Grün verhüllt, wirken sie in der tiefstehenden Sonne und in nahendem Schneegewitter so dramatisch, als hätten sie nun ihr Eigenleben. Manchmal lässt sich ein Arm oder ein Busen vermuten, alles andere ist amorph. Nur die Namensschilder verraten ihren Inhalt. Herkules, Diana und all die anderen warten auf den Frühling. Wie sie enthüllt aussehen? Das wissen nur die Götter.