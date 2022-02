Bildband über Kunst im Gebirge : Spritze auf Bergspitze

Eigentlich hat man sie ja genug gesehen in letzter Zeit. Aber in dieser Form dann eben doch nicht. Mannshoch, mit der Spitze voraus, steckt eine Spritze in schneebedecktem Wiesenboden, in einer kargen, von bauschigen Wolken bedrängten Hochgebirgslandschaft. „Vial“ heißt das Werk, das der Künstler José Antonio Barrientos de Oria 2021 für die Biennale SMACH entworfen hat (ein Akronym für San Martino Art Culture History), auf einer Bergwiese unterhalb des 2875 Meter hohen Peitlerkofel im Südtiroler Gadertal.

Bernd Steinle Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt".

Hintergrund war natürlich die Corona-Pandemie, waren die weltweiten Anstrengungen, sie in den Griff zu bekommen, vor allem durch die Impfungen. Verbunden damit stellte Barrientos de Oria aber eine andere Frage: Wäre für die Bewältigung der Klimakrise und den Schutz der Naturlandschaften nicht ebenso viel globales Engagement möglich wie gegen Corona? Oder vielmehr nötig?

Ein Experimentierfeld auf dem Berg

Kunst und Berge, das erscheint oft als Gegensatz, als seien es einander fremde Welten, die nicht recht zusammenfinden und höchstens in Ausnahmefällen eine geglückte Verbindung eingehen könnten. Bergfreunden sind Berge Kunst genug, Kunstfreunde halten sich lieber an Städte als an Berge. Der Gegensatz kann aber auch eine Chance sein, wie Ute Watzl in ihrem Band „Berge von Kunst“ zeigt: Statt in der Stadt in der x-ten Galerie im ewigen Konkurrenzkampf unterzugehen, entfaltet Kunst in den Bergen durch ungewohntes Ambiente und überraschende Kontraste zuweilen erstaunliche Wirkung.

Nicht immer geht das ohne Reibung ab, prallen urbane und ländliche Welt konfliktfrei aufeinander. Manche Einheimische sind alles andere als begeistert, wenn Künstler aus der Ferne sich ihrer Naturlandschaften bedienen, sie nach ihrem Geschmack umgestalten, einen Ort, einen Berg, ein Tal als Projektionsfläche und Experimentierfeld für ihre Ideen nutzen. Die Diskussionen darüber können aber auch produktiv sein, die Projekte können Aufmerksamkeit schaffen, neue Besucher anziehen, die Entwicklung einer Region fördern. Und das kulturelle Leben in den Gemeinden bereichern.

Ute Watzl versammelt in ihrem Band ganz unterschiedliche Formen von Kunst in den Bergen. Sie stellt temporäre Land-Art-Projekte vor, schaut sich in aufsehenerregenden Bauten um wie dem Museum Liaunig, das wie ein gestrandetes Raumschiff in der Hügellandschaft Kärntens liegt, beschreibt ungewöhnliche Ausstellungsstätten, klassische Museen und originelle Kunstorte wie das Muzeum Susch im Engadin, das Ausstellungen, Symposien, Forschungsprojekte, Performance- und Residenzprogramme anbietet.

Mit freiem Blick in den Sternhimmel

Imposante Installationen wie Olafur Eliassons Werk „Our Glacial Perspectives“ auf dem Grawand (3251 Meter) in den Ötztaler Alpen, über einen 400 Meter langen Grat zu erreichen, sind ebenso darunter wie charmante Ideen wie das „Null-Stern-Hotel“ der Brüder Frank und Patrik Riklin im Schweizer Safiental: ein schlichtes Doppelbett mit Nachttisch, Leuchte, Hocker, einem Mäuerchen an der Stirnseite und Terrassenboden, das einen Sommer lang in offener Landschaft in den Bergen stand. Ohne Wände, ohne Dach, ohne Schutz, ohne Nachbarn. Aber mit freiem Blick in den Sternhimmel. Im Idealfall zumindest.

Ute Watzl schildert den Reiz dieser Berg-Werke in prachtvollen Bildern und detailreichen Texten. Sie erklärt Entstehung und Hintergründe und erzählt von den Eindrücken, die sie bei ihr hinterließen. Kunst und Berge? Passt eigentlich wunderbar zusammen.

Ute Watzl: Berge von Kunst. 20 überraschende Orte internationaler Kunst. AS Verlag, 220 Seiten, 39 Euro.