Gang zum Archiv

Das unerschöpfliche Archiv der Zeitung war passenderweise in einem verwinkelten Altbau untergebracht, ein gläserner Gang verband es mit dem 1988 fertiggestellten Redaktionsgebäude. Wer ihn zum ersten Mal betrat, konnte sich erschrecken, wenn knapp über Kopfhöhe eine graue Kiste vorbeisauste. Sie gehörte zu der Förderanlage, mit der die gelben Zeitungsausschnittmappen an der einen Schiene zu ihren Bestellern schwebten und an der anderen wieder zurück. Dieser analoge Informationskreislauf wurde eingestellt, als das Archiv weitgehend digitalisiert war und von jedem Arbeitsplatz aus genutzt werden konnte. War später doch einmal eine Mappe gefragt, schien das die Kollegen im Archiv besonders zu freuen – und sie brachten sie nicht selten persönlich vorbei.

Fotostudio mit Hintergrund

Vor einem Jahr entstand hier für das Magazin noch eine letzte Modestrecke; das Model Sandra Klewinghaus, in Schwarz-Weiß fotografiert von Frank Röth, präsentierte Mode jenseits der Geschlechterrollen. Im Fotostudio der Zeitung, gleich neben dem Archiv, entstanden auch die Porträtfotos der Redakteure für das „Blaue Buch“, mit dem sich die Leser ein Bild von den Menschen hinter der Zeitung machen konnten. Für Produktfotografie standen Hintergrundkartons in vielen Farben bereit. Zum krönenden Abschluss wurde hier im Sommer der von der Eintracht gewonnene Europa-Pokal in Szene gesetzt.