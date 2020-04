Bildband „Tiny Hotels“ : Übernachten, wo früher die Geishas sangen

Der Tokioter Stadtbezirk Kagurazaka, einst Unterhaltungsviertel der Edo-Zeit, wird wegen seiner malerischen Gassen auch „Little Kyoto“ genannt. In dieser Gegend, in der Tokio noch ganz ursprünglich ist, schlug früher das Herz der Geisha-Kultur. In einem alten Ryotei, in dem Geishas lebten, lernten, sangen und ihre männliche Kundschaft unterhielten, ist heute ein Boutique-Hotel untergebracht, das von bis zu vier Personen als Ganzes gebucht werden kann.

Das Äußere des Trunk(House) ist seiner Geschichte treu geblieben, innen verbindet es auf zwei Geschossen traditionelle japanische Ästhetik mit zeitgenössischem japanischem Design: vom ausladenden Wohnzimmer über den kleinen Innengarten, einem Teeraum mit Tatamimatten, hin zu einem Badezimmer samt Hinoki-Badewanne aus Zypressenholz, das ungewöhnlich groß für Tokio ist.

Kein Ferienhaus, sondern Hotel mit Privatkoch und Butler

Das Schlafzimmer besteht aus einem klassischen japanischen Bett – einer Matratze, die auf einer erhöhten Holzplattform ruht. Das Esszimmer ist von dunklen Wänden geprägt, hat einen langen Eichentisch und eine große quadratische Fenstertür, die sich zu einem kleinen Innenhof öffnet.

Trotz allem ist das Trunk(House) kein Ferienhaus, sondern ein Hotel. Den Unterschied machen nicht nur ein Privatkoch, sondern auch der Rund-um-die-Uhr-Service durch ein Team von Butlern, die unter anderem die hohe Kunst der Teezeremonie beherrschen.

„Wir wollten ein Stück der Vergangenheit von Kagurazaka bewahren“, sagt Hiroe Tanaka, die Kreativdirektorin von Trunk, die das Hotel zusammen mit dem Designstudio Tripster umgesetzt hat. „Künstler und Kreative versammelten sich in Salons wie diesen, um Ideen und Gedanken zu aktuellen Themen, zu Kultur und Kunst auszutauschen.“ Und weil auch das neue Tokio im Trunk(House) zu seinem Recht finden soll, gibt es eine schallisolierte Karaokebar in leuchtendem Rot – samt Discokugel, Tanzfläche und Minibar.

