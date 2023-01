Aktualisiert am

Wie eine fünfköpfige Familie glücklich in einer Ein-Zimmer-Wohnung lebt

Wohnen im Tiny Flat : Wie eine fünfköpfige Familie glücklich in einer Ein-Zimmer-Wohnung lebt

Wohn- und Elternschlafzimmer: Der Tisch lässt sich ausziehen. Dann passen an ihn bis zu zehn Personen. Das Sofa gegenüber wird abends zum Bett. Bild: Frank Rumpenhorst

Sie haben alles, was sie brauchen – nur weniger davon. Wie lebt es sich in einer Ein-Zimmer-Wohnung als fünfköpfige Familie? Und warum macht wenig Raum unter Umständen zufriedener? Ein Besuch in einem Tiny Flat.