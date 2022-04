Die italienische Marke Unopiù hat ein weiteres schmiedeeisernes Schwergewicht vorgestellt, eine komplette Kollektion mit Sofa, Sessel, Stuhl, Tisch, Beistelltisch und Bank. Erarbeitet hat sie der in New York beheimatete Adam D. Tihany, der eigentlich auf Inneneinrichtungen von Hotels spezialisiert ist. Das charakteristische Merkmal von ARIETE ist der Kreis. Die Fertigung in Italien erfolgt in Handarbeit, das Schmiedeeisen ist kaltverzinkt und damit besonders widerstandsfähig und langlebig bei fast jedem Wetter.