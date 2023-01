Neueröffnung in Berlin : In diesem Telegraphenamt darf es auch mal länger dauern

Es passiert sogar in Berlin, dass Taxifahrer ein Hotel noch nicht kennen, weil es so neu ist. Als wir vor dem Telegraphenamt an der Monbijoustraße ankommen, schaut der Fahrer also auf den stattlichen alten Bau und fragt verwundert, ob wir hier richtig seien. Und ob. Das alte Haupttelegraphenamt, das 1916 hier eröffnet wurde und über Jahrzehnte die Rohrpostzentrale Berlins war, hat seine neobarocke Fassade behalten. Nur drinnen hat sich einiges getan, seit der „Borchardt“-Besitzer Roland Mary beschlossen hat, das Gebäude in ein Hotel mit Restaurant umzuwandeln.

Die alte Substanz blieb dabei erhalten; die Lobby empfängt die Gäste also in warmem Licht unter Gewölbebögen, die sich zur mehr als drei Meter hohen Berliner Kappendecke aufschwingen. „Wir sind stolz, in einem alten Gebäude zu sein“, sagt Enrico Maschek, neben Albrecht Heine einer der Eröffnungsdirektoren des Hauses. Maschek erzählt, das Konzept sei es gewesen, sowohl an die alte Funktion des Hauses zu erinnern als auch das stilvolle Berlin von den Zwanziger- bis zu den Siebzigerjahren einzufangen. Eine wilde Mischung sei das geworden, sagt er, und beginnt die Führung durch das Gebäude.

Champagner und Craftbeer

Schon der Fahrstuhl zeigt, was er damit meint: Das Innere ist kupferfarben ausgekleidet, Drahtgeflecht-Elemente ziehen sich über die Wände, fast vermutet man, direkt in den Goldenen Zwanzigern abgesetzt zu werden. Als sich die Tür öffnet, erwartet einen stattdessen eine Mischung aus Industriecharme und Designhotel: alte Stahlträger an der Decke, Backstein schaut unter dem Putz hervor und kontrastiert mit warmen Grautönen im Flur und Messingschildern an den Türen.

Auch in die Ausstattung der Zimmer sind interessante Ideen eingeflossen. Gemütliche Sessel im Retro-Look stehen vor einem bodentiefen Fenster, ein langer, minimalistischer Schreibtisch bietet Platz und genug Anschlüsse für Laptops und andere Elektronik, deren Kabel unter der kippbaren Arbeitsplatte verschwinden. Ebenso versteckt ist der Kleiderschrank hinter der Spiegelverkleidung des Eingangsbereichs eingebaut. Direkt daneben liegt die gut sortierte Bar, die die Vorsilbe Mini tatsächlich nicht mehr verdient: Ruinart-Champagner neben Craftbeer, gesalzenes Popcorn neben veganen Gummitieren. Statt Kapselkaffeemaschinen hat man Wasserkocher angeschafft und in der Berliner Rösterei „The Barn“ jemanden gefunden, der dank äthiopischer Bohnen den lang verschmähten Instantkaffee zu einem genießbaren Getränk gemacht hat. Soll man im Hotel Telegraphenamt etwa Lust bekommen, länger zu bleiben? Maschek lächelt: Berlin in dieser zentralen Lage sei eher Anlaufpunkt für Tagestouristen und Kurzbesucher.

Für die stehen 97 Zimmer bereit, darunter zwei große Maisonette-Apartments, falls man doch länger bleiben oder größere Arbeitsmeetings in privaten Räumen abhalten möchte. Die kleineren Suiten blicken aus großen Fenstern einmal auf den angrenzenden Monbijoupark, einmal auf den Innenhof, unter dessen Kuppel das Restaurant „Root“ Einzug gehalten hat. In dessen Keller finden sich dekorative Reste der Rohrpostanlage, darüber servieren flinke Kellner an weißgedeckten Tischen asiatische Feinkost und deutsche Küche: Burger, Erbsensuppe oder Curry sowie Sushiplatten mit regionalem Fisch. Die bereitet ein aus Japan stammender Sushimeister in der einsehbaren Küche zu. Ja, doch – man könnte hier durchaus auch länger bleiben.