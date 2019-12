Königliche Versteigerung : Georg V. auf Elfenbein

Was machen Eltern, wenn die Kinder aus dem Haus sind? Sie verkleinern sich. Selbst der Cousin von Königin Elisabeth II., der Herzog von Gloucester, bildet da keine Ausnahme. Seit 1972 hatte seine Königliche Hoheit Prinz Richard mit seiner Frau Birgitte im Kensington-Palast gewohnt – im Apartment 1, das 21 Zimmer umfasst und gleich neben Apartment 1A liegt. Dort leben seit dem Jahr 2013 der künftige Thronfolger Prinz William und seine Frau Kate mit ihren drei gemeinsamen Kindern.

Peter-Philipp Schmitt Redakteur im Ressort „Deutschland und die Welt“. F.A.Z.

Im September packten die Gloucesters, die drei schon lange erwachsene Kinder haben, ihre Habseligkeiten zusammen und zogen aufs Land – nach Barnwell Manor in Northamptonshire. Vieles allerdings konnte der Enkel von König Georg V. nicht mitnehmen, und so wurden am Wochenende bei Christie’s in London 237 zum Teil sehr wertvolle Stücke aus dem Privatbesitz der britischen Königsfamilie versteigert.

Zu den Attraktionen gehörte eine mit Diamanten besetzte Schnupftabakdose aus Gold. Sie zeigt die auf Elfenbein gemalten Porträts von Georg V. und seiner Frau, Königin Mary. Hergestellt wurde die Pretiose vom Hofjuwelier Sebastian Garrard im Jahr 1911 anlässlich der Krönung des Großvaters von Prinz Richard und seiner Kusine, Königin Elisabeth II. Die Dose war auf 30.000 bis 50.000 Pfund geschätzt worden und wurde für 47.500 Pfund (57.000 Euro) versteigert.

Auch ein goldenes Zigarettenetui wechselte den Besitzer. Es hatte Richards Vater Henry gehört und war ein Geschenk zu seinem 18. Geburtstag von dessen Bruder Albert gewesen, dem späteren Eduard VIII., der wegen Wallis Simpson 1936 auf den Thron verzichtete. Das Etui mit der Gravur „For Harry from Bertie 31.3.18“ erbrachte 2000 Pfund. Neben Möbeln und Gemälden wurde auch ein mehr als 100 Jahre alter, fast eineinhalb Meter großer, ausgestopfter Helmkasuar aufgerufen, ein australischer Vogel, der auf 5000 bis 10.000 Pfund geschätzt worden war und für 20.000 versteigert wurde.