Es gibt im Spanischen ein Vokabular von einigen hundert Wörtern zur Charakterisierung des Stiers – in Bezug auf Äußerlichkeiten wie Fell, Kopfform, Augen, Stellung der Hörner und Statur, aber auch in Bezug auf das Wesen. Zu den wichtigsten Eigenschaften eines MiuraStiers gehören Kraft, Wildheit, Angriffslust und Widerstandsfähigkeit. „Adel“ dagegen, in anderen Rassen eine gesuchte Eigenschaft, geht manchmal mit einer gewissen Weichheit einher. Solche Tiere sind angenehmer für den Torero, anschmiegsamer, weniger riskant. Miura-Stiere sind das nicht. Sie haben ein breites Gesicht und eine mächtige Front. Mehr als 50 Stiere pro Jahr liefert die Finca an die wichtigen Arenen in Spanien und Frankreich. Die Maestranza in Sevilla, erzählt Antonio Miura, sucht nach Miura-Stieren mit cara bonita, einem hübschen Gesicht. Man stellt sich den alten Züchter vor, wie er seinen Stieren mit Jahrzehnten Erfahrung in die Augen schaut und sich fragt, wer der Hübscheste unter diesen Riesenkerlen sei.





Ü ber die Jahre hat Timm Kölln auf spanischen Zuchtfarmen viele Tientas erlebt und noch mehr Toreros bei der Arbeit beobachtet. Anders als die klassischen Prachtfotos aus der großen Arena, auf denen der Matador in der traje de luces, dem Lichteranzug, als Held erscheint, der sein Publikum mit den richtigen Gesten zum Toben bringt, erlaubt die Tienta eine gewisse Intimität. Aus einem Abstand von wenigen Metern spürt man die Verbindung des Toreros mit der Jungkuh, die ihm etwas, aber nicht alles abfordert. Das Tier ist ihm nahe, es zwingt ihn zu Aufmerksamkeit und sorgfältigem Handwerk, konfrontiert ihn aber nicht mit dem Tod.

Und doch bieten die Torero-Porträts von Timm Kölln eine Ahnung von der Gegenwart des Todes. Diese Gesichter sind oft noch jung – und doch schon erfahren, erschöpft. Auf geheimnisvolle Weise wirken die Matadore alt, wie Bewohner eines eigenen Reichs, das gleich neben dem unseren existiert, doch keine sichtbare Verbindung dazu hat. Was wissen diese Männer, was wir nicht wissen? Ganz sicher kennen sie Angst, die sie aber nicht zeigen dürfen, sondern überwinden müssen. Die Minuten gleich nach der Tienta, wenn sie verschwitzt und blutverschmiert vor Timm Köllns Kamera treten, in einem Moment, da sich Preisgabe und Inszenierung die Waage halten, scheinen uns das wahre Wesen dieser Männer zu enthüllen – bevor es uns doch wieder entgleitet. Vielleicht ist es gut, dass sich das Unsagbare in Fotografien flüchtet.

Am nächsten Tag treffen wir auf der Farm den Torero Saúl Jiménez Fortes, Jahrgang 1990, Sohn der Stierkämpferin und Stierzüchterin Mari Fortes aus Málaga. Fortes, wie er sich seit einigen Jahren nennt, also nur mit Mutternamen, gehört zu den Toreros, die über ihr Handwerk reflektiert sprechen können. Damit ist er eher die Ausnahme in seinem Gewerbe. Eine weitere Besonderheit: Fortes hat schon in jungen Jahren schwerste Verletzungen davongetragen, er lag drei Tage im Koma und ist doch immer wieder in die Arena zurückgekehrt. Normalsterbliche könnten sich fragen: Warum?