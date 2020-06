Anwohner beschweren sich : Die Golden Gate Bridge summt zu laut

Aktualisiert am

Die Golden Gate Bridge in San Francisco ist von Weitem zu sehen – und neuerdings ist sie bei starkem Wind auch aus der Ferne zu hören. Bild: dpa

San Franciscos Wahrzeichen surrt seit Neuestem so laut, dass sich einige Anwohner beschwert haben. Der Grund für die ungewöhnlichen Töne liegt in einer Neuerung am Bauwerk.